Deportivo Cali se desarma: anunció la salida de tres futbolistas

Deportivo Cali, uno de los equipos más importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano, hace apenas unas horas, anunció la salida de tres reconocidos futbolistas.



Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá no seguirán haciendo parte de las filas del equipo verde y blanco de la capital del departamento del Valle del Cauca. Estos tres jugadores deberán buscar club de cara al segundo semestre del año.

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El anuncio del club

“Deportivo Cali se permite informar a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general que los jugadores Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá no continuarán con nuestro equipo profesional masculino de cara al siguiente semestre”, informó el conjunto caleño.



“A todos, les deseamos éxitos en la continuidad de sus proyectos deportivos. Toda novedad institucional será informada oportunamente por nuestros canales oficiales, ratificando nuestro compromiso con la transparencia y la veracidad de la información”, añadió, a través de su cuenta oficial de X.

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Cali ya piensa en el segundo semestre

Deportivo Cali, que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, ya se prepara para lo que será el segundo semestre del año, en el que espera ser uno de los grandes animadores del torneo.



Como bien se sabe, el club verde y blanco no clasificó a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año. En la última instancia del torneo Junior de Barranquilla se va a ver las caras con Atlético Nacional de Medellín.

Cali deberá subir su nivel

Deportivo Cali tendrá que mejorar mucho su nivel de cara al segundo semestre del año si quiere pelear por el tan anhelado trofeo. El trabajo no va a ser para nada fácil, pero tampoco será imposible.



Así como se han anunciado algunas salidas del equipo del Valle del Cauca, se espera que en las próximas semanas se den a conocer los nuevos refuerzos del club.







