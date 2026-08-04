El Deportivo Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, sigue trabajando en el mercado de fichajes a pesar de que ya inició la liga del segundo semestre del año.

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El jugador que quiere el Cali

El conjunto azucarero, que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel desde hace varios días, está interesado en contar con los servicios del extremo Eduard Bello, quien milita en Atlético Nacional de Medellín.



Y aunque en algún momento se llegó a pensar que el asunto se fue al suelo, todo parece indicar que restan pocos detalles para que el también venezolano pase a reforzar las arcas del conjunto del Valle del Cauca.

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¿Se concretará el traspaso?

Este martes 4 de agosto, en el programa Clásico Paisa, se contó que la gestión va bien encaminada para el traspaso del jugador. Los próximos días serán más que importantes para conocer si Bello llegará al Deportivo Cali.



Y siguiendo con temas del club caleño, el centro delantero Carlos Bacca ya fue anunciado como nuevo jugador. “Deportivo Cali informa que se llegó a un principio de acuerdo con Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino”, contó hace unos días el club.

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¿Cómo le seguirá yendo al Cali este semestre?

“La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación”, añadió, en su momento. Los análisis médicos fueron superados por el jugador.



