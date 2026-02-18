Delantero revelación del FPC no jugará en Europa y ya tiene equipo en la Liga BetPlay

En los últimos meses, el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha tomado mucha fuerza en el exterior con jugadores prometedores que llaman la atención en diferentes ligas del mundo entre Sudamérica y Europa. El sueño de cualquier jugador es llegar a las mejores competencias y, poco a poco eso se va cumpliendo.

Sin duda alguna, ese es el panorama de Yoshan Valois, delantero de 21 años que pertenece al Deportivo Pasto y que sonó bastante para reforzar a Atlético Nacional y para jugar en el exterior. Valois fue el goleador del 2025 del cuadro pastuso con diez goles.

De esa manera, se convirtió en uno de los futbolistas de proyección a futuro y una realidad en el FPC. Yoshan Valois tenía todo listo para convertirse en nuevo jugador del Akhmat Grozny de Rusia en este 2026. De hecho, todo estaba muy avanzado en las conversaciones entre las partes, pero todo cambió al último minuto.

DEPORTIVO PASTO ANUNCIÓ LA CANCELACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Poco a poco, las negociaciones se fueron complicando entre el Deportivo Pasto y Akhmat Grozny de Rusia para definir la transferencia de manera oficial de Yoshan Valois que jugará nuevamente en el FPC con el club volcánico. El atacante no podrá llegar al cuadro ruso y aspirará a volver a ser goleador de Colombia.

Una salida al exterior podría darse dependiendo del nivel que muestre a lo largo de este primer semestre del 2026. Por medio de un comunicado del Deportivo Pasto, el club dio a conocer que hay tres puntos que cambiaron totalmente la vinculación del atacante con el elenco ruso.

El primero que anuncian es la cancelación de la transferencia internacional, “la institución ha decidido dar por terminadas las negociaciones y el acuerdo de transferencia suscrito preliminarmente con el club FC Akhmat Grozny. Esta decisión obedece a causas de fuerza mayor relacionadas con la imposibilidad de ejecutar la operación financiera bajo los estrictos estándares de cumplimiento normativo y legal que rigen el sistema bancario internacional y colombiano”.

Luego está el compromiso con la transparencia y legalidad, “para el Deportivo Pasto, el respeto a la ley y la transparencia son valores innegociables. Nuestro Departamento de Cumplimiento (Compliance) y nuestra Revisoría Fiscal han determinado que las condiciones finales propuestas para el pago de la transferencia no se ajustan a las políticas de prevención de riesgo (SARLAFT) ni a las regulaciones financieras vigentes. La institución prioriza la seguridad jurídica y la protección de su buen nombre por encima de cualquier ingreso económico”.

Por último, confirman cuál es la situación del jugador, “informamos con satisfacción que Yoshan Valois continúa siendo jugador en propiedad del Deportivo Pasto. El jugador mantiene su contrato laboral plenamente vigente, se encuentra debidamente inscrito ante la DIMAYOR para las competiciones de 2026 y ha sido convocado para reincorporarse de inmediato a los trabajos competitivos del plantel profesional bajo las órdenes del cuerpo técnico”.

En ese orden de ideas, el delantero chocoano seguirá portando los colores del cuadro pastuso para este 2026. Yoshan Valois aspirará a ser goleador nuevamente con el equipo pensando en afianzarse este año para la oportunidad de una transferencia satisfactoria al exterior.