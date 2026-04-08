Deportivo Pereira se irá de Yopal: confirmado su estadio para el segundo semestre de 2026

Deportivo Pereira ya tendría definido su estadio para el segundo semestre de 2026, en medio de un contexto deportivo complejo pero con una noticia positiva en materia logística.

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Pereira volverá al Hernán Ramírez Villegas

Todo apunta a que el equipo matecaña regresará a su casa habitual, el Estadio Hernán Ramírez Villegas, escenario que ha estado en proceso de remodelación durante los últimos meses.

La confirmación llegó por parte del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien en rueda de prensa se comprometió públicamente con la puesta a punto del estadio para el segundo semestre del año.

Alcalde de Pereira habló del estadio

“Deportivo Pereira queda notificado que tiene habilitado el estadio para el segundo semestre, yo respondo”, aseguró el mandatario, dejando clara la intención de que el club vuelva a su sede natural.

Cabe recordar que, debido a las obras en el Hernán Ramírez Villegas, el equipo ha tenido que oficiar como local en distintos escenarios, primero en el estadio Centenario (Armenia) y posteriormente en el estadio Santiago de las Atalayas (Yopal).

Esta situación ha representado un desafío tanto en lo deportivo como en lo logístico, afectando la regularidad del equipo y alejándolo de su afición en momentos clave del campeonato.

En cuanto al presente deportivo, Pereira ya se encuentra eliminado de la Liga BetPlay del primer semestre, tras sumar apenas seis puntos en 15 jornadas, ubicándose en la última posición de la tabla.

De cara al segundo semestre, uno de los principales objetivos será mejorar el rendimiento y sumar puntos que le permitan alejarse de la zona de descenso, una preocupación latente para la institución.

Así las cosas, el posible regreso al Hernán Ramírez Villegas no solo representa un impulso anímico para el Pereira, sino también una oportunidad para recomponer su camino deportivo con el respaldo de su hinchada.