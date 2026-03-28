Desalentadora noticia para Nacional tras lesión de uno de sus referentes

Atlético Nacional no ve una buena en los últimos días, ya que viene de caer recientemente en el duelo amistoso contra Cruz Azul, la situación con Nicolás Rodríguez no mejora y en su regreso a la Liga Betplay para definir la primera casilla contra Deportivo Pasto tendría una baja sensible por lesión.

El 'verde paisa' no pasa por su mejor momento y llega a la fecha 14 de la Liga Betplay con la obligación de ganar en condición de visitante contra Pasto para reivindicarse con los hinchas que vieron la derrota 3-0 ante Cruz Azul, aunque el objetivo se verá un poco complicado tomando en cuenta que Jorman Campuzano no estaría disponible por lesión.

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Campuzano complicó a Nacional para enfrentar a Pasto por lesión

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol tras decepcionar a nivel internacional cayendo contra Cruz Azul en el amistoso que se llevó a cabo en el PayPal Park, en Estados Unidos, y que terminó con un marcador de 3-0 a favor de la escuadra mexicana.

En este encuentro Campuzano no sumó minutos, lo que deja un panorama más preocupante con respecto a su estado físico, ya que recién llegado de nuevo a Colombia se habría hablado con respecto a una lesión que lo dejaría por fuera del partido contra Pasto.

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Por el momento no se conoce la gravedad del estado físico del mediocampista, pero si le habría dañado los planes a Diego Arias, quien esperaba contar con él para un partido importante como lo será el del cuadro 'volcánico', en donde está en disputa la cima de la tabla de posiciones.

Ahora la idea cambió y Campuzano no viajaría al Estadio La Independencia, lo que también evitaría que cumpla con su fecha de suspensión que todavía tiene pendiente tras la expulsión ante Millonarios en la fecha 12 de la Liga Betplay.

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¿Cuándo será el partido entre Nacional vs Pasto en Liga Betplay?

El siguiente reto de Atlético Nacional será de regreso en la Liga Betplay, justo en la fecha 15, cuando visite a Deportivo Pasto el domingo 29 de marzo en el estadio Libertad, en un duelo clave entre el segundo y el primero del torneo local para definir el liderato.

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¿Qué ha pasado con el caso de Nicolás Rodríguez en Nacional?

En la noche de este martes 24 de marzo se conoció un comunicado oficial por parte del abogado defensor de Nicolás Rodríguez, extremo de Atlético Nacional, en el que se fija la postura del jugador frente a la denuncia en su contra por un presunto caso de abuso sexual.

En el comunicado, la defensa rechaza de manera enfática la denuncia interpuesta contra Rodríguez, señalando que, tras un análisis preliminar de los hechos y de las pruebas disponibles, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.