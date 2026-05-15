Hace apenas unos instantes, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) hizo oficial la designación arbitral para los partidos de ida de las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año.



Para el primer compromiso de este sábado 16 de mayo, que será el Deportes Tolima vs. Atlético Nacional de Medellín, el juez central designado fue Andrés Rojas de la ciudad de Bogotá.

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Los compañeros de Rojas

Jhon Gallego, de Caldas, será el asistente número uno, mientras que Heiberth Calvo, también de Bogotá, será el asistente número dos. José Bautista, del Tolima, fue designado como cuarto juez.



David Nicolás Rodríguez, de la capital del país, estará en el VAR acompañado, como AVAR, por Never Manjarrez de Córdoba. Este es el grupo completo para el duelo de ida entre Tolima y Nacional.

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Roldán el juez central en la capital

Para el Independiente Santa Fe de Bogotá vs. Junior de Barranquilla, que también se llevará a cabo este sábado 16 de mayo, Wilmar Roldán de Antioquia fue designado como árbitro central.



Roldán es considerado por muchos como el mejor juez central del fútbol profesional colombiano. Cristian Aguirre de Caldas lo acompañará como asistente de línea número uno.

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Los demás compañeros de Wilmar

Javier Patiño, del departamento del Meta, por su parte, estará como asistente de línea número dos. Sebastián Vela de Bogotá será el cuarto árbitro. Mauricio Pérez de Antioquia estará en el VAR y Ricardo García de Santander hará como AVAR.



Se espera que ambos compromisos, que empezarán a definir los finalistas de la liga colombiana del primer semestre del año, no cuenten con polémicas arbitrales. Los jueces designados son de los mejores del país.