Junior de Barranquilla, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano, como bien se sabe, se coronó como campeón de la liga colombiana del segundo semestre del año 2025.



El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias se impuso ante Deportes Tolima. Fue una serie que, desde un principio, empezó a liquidar el conjunto rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico.

Junior quiere defender el trofeo

En la liga colombiana del primer semestre del año 2026, el Junior de Barranquilla volvió a dar el golpe sobre la mesa y se quedó con el tan anhelado título. El bicampeonato se celebró a rabiar.



En la gran final, el equipo costeño se impuso ante Atlético Nacional de Medellín. La ida se jugó en Barranquilla y la vuelta en la capital antioqueña. Fue una serie entretenida de inicio a fin.

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Las palabras de Teo

Pero el Junior de Barranquilla quiere más y así lo dejó ver uno de los referentes de la institución, Teófilo Gutiérrez. Hace unas horas, el exjugador de River Plate de Argentina soltó una más que contundente declaración.

“Tenemos la misma ambición del semestre pasado, el TRICAMPEONATO”, manifestó Teo Gutiérrez, sin rodeos, en palabras recogidas por El Heraldo. La declaración ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.

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Arias también habló

El plantel en general del Junior sueña con el título de fin de año. Cumplir esta tarea no será para nada sencillo, pero tampoco será imposible. Además de Teo, Alfredo Arias también habló con los medios de comunicación.



“El sueño es el tricampeonato, conseguir lo que nunca se ha logrado en el club. Lo de Monzón, parece que no se podrá contar con él. Lo de Bacca será una decisión de las directivas”, expresó.







