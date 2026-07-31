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Destapan si Carlos Bacca superó o no los exámenes médicos en el Cali

En este mercado de fichajes, el delantero sonó para llegar al Cúcuta Deportivo.
Carlos Cañas
Carlos Bacca.
Carlos Bacca. // COLPRENSA

Hace unos días, Deportivo Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, informó que había llegado a un acuerdo con el experimentado centro delantero Carlos Bacca.

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El anuncio del Cali

El equipo verde y blanco que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, además, señaló que el anuncio se va a terminar concretando si el exjugador del Junior de Barranquilla superaba los exámenes médicos.

“Deportivo Cali informa que se llegó a un principio de acuerdo con Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino”, anunció el conjunto azucarero a través de un comunicado de prensa.

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¿Se dará el fichaje?

La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación”, añadió.

El club continuará informando oportunamente sobre el avance de este proceso a través de sus canales oficiales”, sentenció el equipo que quiere pelear por la estrella de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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¿Bacca superó los análisis?

Muchos hinchas del Deportivo Cali se preguntan, entonces, si Carlos Bacca, que vistió los colores de la Selección Colombia de Mayores, ya presentó los exámenes médicos y si los mismos fueron superados.

Pues bien, esta cuestión la resolvió Salomé Fajardo. En el programa Despierta Win, de Win Sports, Fajardo aseguró, este viernes 31 de julio, que el exfutbolista del Sevilla de España y AC Milán de Italia superó los análisis médicos. De esta manera, se espera que en las próximas horas el Deportivo Cali haga un nuevo pronunciamiento sobre el jugador.




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