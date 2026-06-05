El final del semestre para América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, como bien se sabe, no fue para nada bueno. Dos eliminaciones golpearon muy fuerte al club.



El equipo de la capital del departamento del Valle del Cauca quedó eliminado de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año a manos de Independiente Santa Fe de Bogotá.

Lea también América rechazó oferta por delantero al que le ha venido buscando salida

Los golpes que sufrió la mecha

Luego, el conjunto escarlata tenía la posibilidad de vencer de local a Macará de Ecuador para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, pero no lo logró y se quedó con las manos vacías.



“Yo creo que desde el principio hablamos de que el grupo que nos había tocado era un grupo para ganarlo, para pasar de primeros. A pesar de los altibajos y de situaciones adversas, hoy teníamos la oportunidad de conseguirlo, de pasar de primeros”, dijo el entrenador David González tras el fracaso ante el equipo ecuatoriano.

Las palabras de David

“De pronto no de la manera más holgada posible, pero conseguirlo y al final terminamos haciendo un partido pobre, un partido… No esperamos, ni siquiera la cantidad de opciones de gol que debería uno generar ante un partido de eliminación”, añadió en su momento.



Tras las dos eliminaciones, muchos hinchas del América pedían la salida del director técnico. Esta posibilidad, cabe mencionar, estaba, al parecer, cerca de cumplirse. Sin embargo, la situación habría cambiado.

Lea también Se desmintió todo en América: esto pasa con la continuidad de una de sus figuras

¿David se queda o se va?

Diferentes periodistas, a través de las distintas redes sociales, han afirmado que David González seguiría vinculado al América de Cali, por lo que entrenaría al club en la liga colombiana del segundo semestre.



Las próximas horas o días serán más que importantes para conocer si hay una ratificación en el cargo del reconocido director técnico. Los hinchas no estarían muy contentos con el tema.