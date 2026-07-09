Presidente de Nacional rompió el silencio sobre los fichajes de Nacional

Finalmente se presentó de manera oficial a Lucas González como nuevo director técnico del conjunto 'verdolaga' y el respectivo cuerpo técnico que lo acompañará durante su paso por el club.

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En medio de esta presentación se habló sobre el proyecto que llevará a cabo el estratega bogotano, la idea de juego que está trabajando desde ya en cada uno de los entrenamientos y lo que más esperan los fanáticos e incluso rivales, los movimientos del equipo en el mercado de fichajes.

Sebastián Arango confirmó que habrá fichajes importantes para Nacional

Atlético Nacional está a punto de comenzar un nuevo reto en la competencia local, pero en esta ocasión lo hará de la mano de Lucas González, quien tiene un reto bastante complicado por delante y que lo obliga a sacar buenos resultados tras haber decepcionado en el arranque de la temporada 2026.

Las expectativas frente a esta nueva incorporación en el banquillo técnico son bastante altas, ya que Lucas es un técnico que sabe lo que es manejar equipos grandes y la forma en la que deberá trabajar para alcanzar un nuevo título.

Lea también Nacional confirmó el cuerpo técnico que acompañará a Lucas González

Una de las primeras tareas que tendrá será conformar una plantilla de jugadores de alto nivel que le haga frente a todos los equipos de la Liga Betplay, por lo que ya está trabajando junto con el presidente, Sebastián Arango, para contratar a los jugadores que se acoplen a su estilo y puedan llegar a aportar, aunque no se revelaron nombres en específico, pero se dieron pistas de que le podrán gustar a los hinchas.

"Consistentemente lo hemos venido haciendo en todos los mercados, tan rápido como lo tengamos y lo definamos lo vamos a estar comunicando de manera oportuna y de manera conjunta. Esperamos obviamente que esos nombres que estamos definiendo sean del agrado de nuestra hinchada que al final es para lo que nosotros trabajamos, para darle alegrías desde el inicio, así como siento que se las estamos dando con el cuerpo técnico y los nombres que vamos a estar anunciando paulatinamente".

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Lucas González reveló las posiciones que busca en el mercado

El bogotano de 45 años no dejó con la intriga a los medios de comunicación y habló con respecto a las posiciones que estaría buscando para alcanzar sus objetivos y lo que quiere hacer con ellos.

"Este equipo es muy bueno, pero vamos a internar mejorarlo y seguramente vamos a buscar un jugador atrás, uno en el medio y uno arriba. Los que va a ser importante es que sean jugadores que nos aporten rendimiento y no solamente nombre, trayectoria y ojalá que puedan jugar en dos posiciones".

"La responsabilidad nuestra en el tema de refuerzos es traer jugadores muy buenos y que no han todavía explotado su máximo potencial. La responsabilidad nuestra es sacar la última gota de fútbol que tengan y que los que lleguen lo hagan a sumar, algunos en posiciones puntuales donde sentimos que el equipo pueda mejorar. Ojalá lleguen y puedan estar aquí con el equipo lo más pronto posible".