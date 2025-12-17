Didier devolvió alegría a Arias: “Para ganar tenía que estar de este lado”

El fútbol había sido injusto con Alfredo Arias que llegó al Fútbol Profesional Colombiano con el Deportivo Cali. No pudo llegar a la final como entrenador en medio de un torneo en el que se fue prematuramente y en su lugar llegó Rafael Dudamel que logró el título. Con Santa Fe salió en cuadrangulares eliminado, perdió una con el Medellín y el Junior le devolvió la ilusión en el FPC.

Hace dos años, estaba a nada de conseguir el título con el Deportivo Independiente Medellín. Sin embargo, Junior empató y llevaron el compromiso a la definición desde el punto penal que el cuadro barranquillero le quitó la ilusión.

Después del primer título en la Liga BetPlay de Alfredo Arias, Didier Moreno, una de las figuras de este torneo del Junior tomó la palabra para referenciar lo que se vivió en este campeonato y reveló las palabras con las que llegó el entrenador uruguayo para conseguir el trofeo.

DIDIER MORENO: “LE DEVOLVIMOS LA ALEGRÍA QUE LE QUITAMOS”

El volante chocoano afirmó para Win Sports que, “esto hay que dárselo a todo el grupo, ni siquiera al equipo que actuó hoy. A los muchachos que actuaron en Barranquilla y quienes trabajaron durante todo este semestre por este gran logro. Cuando llegó (Alfredo Arias), lo primero que nos dijo fue eso que le habíamos quitado esa alegría y le dije, ‘para ganar tenías que estar de este lado y has llegado’. Hoy le regalamos esa alegría que en 2023 le habíamos quitado”.

Dejó un mensaje para el club e hinchas, “que lo disfrute todo el mundo del Junior porque hemos luchado y tenemos la satisfacción de haberlo conseguido”. Un 3-0 en Barranquilla y un 0-1 en Ibagué que no sufrieron, “lo habíamos pensado así, sabíamos que el resultado de Barranquilla fue producto del gran trabajo y teníamos que ratificarlo haciendo el mismo partido de Barranquilla. Por el trabajo que hicimos somos justos ganadores en Colombia”.









Didier Moreno fue pieza clave consiguiendo su segunda liga con Junior y afirmó que, “dos ligas con Junior, gracias a los entrenadores que he tenido y a la confianza de la familia Char que me ha permitido estar en su equipo”. ¿Suena a despedida en el cuadro barranquillero?

EL FUTURO DE DIDIER MORENO CON EL JUNIOR

La pregunta no podía faltar. Qué será de Didier Moreno en el 2026. ¿Seguirá en Junior o saldrá de la institución? Pues bien, el chocoano afirmó que habrá que esperar, “tengo contrato hasta diciembre, a partir de hoy miraremos a ver qué pasa”, fue la respuesta concreta del ex Medellín, Huila y Santa Fe.

Millonarios se animó a preguntar por el volante de primera línea. Al parecer habría bajado los brazos por la figura del Junior de Barranquilla en estos dos partidos. El tiempo de descanso es corto y se viene la Copa Libertadores para el equipo atlanticense. Habrá que esperar quiénes hacen parte de la renovación y quiénes no.