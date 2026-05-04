Deportivo Independiente Medellín, en la última jornada del todos contra todos de la liga colombiana del primer semestre del año, tenía la posibilidad enorme de clasificar a los cuartos de final.



El equipo dirigido de manera interina por Sebastián Botero enfrentó a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot. La hinchada del ‘poderoso de la montaña’ soñaba con la clasificación.

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La derrota del Dim

Sin embargo, el conjunto que está disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores de América no pudo hacerse fuerte de local y terminó perdiendo 2 goles a 1. Sin lugar a dudas, fue un golpe muy fuerte para Medellín, que necesita a gritos un nuevo título.



Los goles de la escuadra dirigida por el profesor Juan David Niño fueron obra de Jorge Rivaldo y Nicolás Lara. Por su parte, para Deportivo Independiente Medellín apareció para convertir, a los últimos minutos del encuentro, el mediocampista ofensivo Diego Moreno.

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Raúl Giraldo y su polémico actuar

Dejando el triste resultado para el conjunto de la capital del departamento de Antioquia, es de resaltar que al final del cotejo se presentó un acto más que bochornoso, que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



El protagonista de lo ocurrido fue Raúl Giraldo, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín. Al final del encuentro, el dirigente le hizo algunos gestos ofensivos a los propios hinchas del ‘poderoso de la montaña’. Los mismos fueron respondidos de muy mala manera por los aficionados.

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Palabras de Didier

En zona mixta, sobre el asunto, rompió el silencio Didier Moreno, uno de los referentes del club. El exjugador del Junior de Barranquilla manifestó, sin rodeos, que Raúl Giraldo, como bien se pudo notar, “estaba fuera de sus cabales”.

“José Raúl Giraldo: Es nuestro jefe; había que estar cerca de él porque lo sentí un poco fuera de sus cabales. Es una persona que está cargando con muchas emociones de mucha gente también. Entonces lo entiendo, como entiendo también a la hinchada”, manifestó, sin rodeos.