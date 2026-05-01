Medellín respondió con agonía y superó a Cusco en Copa Libertadores

Tercera fecha para el Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores y segundo partido en condición de local en un terreno de juego en el que se esperaba que lograran sacar adelante el resultado. Además, el escenario era perfecto en busca de superar al equipo de menos peso e historia internacional del grupo.

Cusco, que anteriormente era conocido como el Real Garcilaso no se lo puso fácil, pese al mal arranque que había tenido en las dos primeras jornadas. Los cusqueños estaban sacando un valioso empate en el Estadio Atanasio Girardot que significaba el primer punto en este grupo. Sin embargo, Medellín reaccionó y se llevó el triunfo.

Medellín tuvo varias opciones, pero sus ataques fueron por momentos desesperados cerrando las acciones con remates de larga distancia que no lograron certificar hasta que Francisco Fydriszewski acabó la espera. Cusco tuvo pocas chances, pero aguantó hasta que pudo.

OPCIONES, PERO CON UN EMPATE SIN GOLES EN EL PRIMER TIEMPO

Estrenando técnico después de la salida de Alejandro Restrepo, Sebastián Botero tampoco pudo sacar una victoria en el certamen internacional, aunque las mejores situaciones fueron por lo general de los antioqueños desde los primeros minutos del juego.

De hecho, sobre los siete minutos, Daniel Cataño intentó con un remate de Pedro Díaz que salvó con un rebote corto y terminó en la esquina. Cusco despertó con un tiro libre de Gabriel Carabajal que encontró un rematador de cabeza y Éder Chaux evitó el primero de los peruanos. Sin embargo, la acción fue invalidada por fuera de juego.

Lea también Alejandro Restrepo volvería a dirigir en el FPC: lo busca un campeón

Sobre los 16 minutos, Medellín tuvo un nuevo intento para romper los ceros con un disparo de Francisco Chaverra de volea que terminó salvando Pedro Díaz con mucha seguridad ante un potente disparo. Pasando la primera media hora de juego, Esneyder Mena envió un centro cerrado que tomó destino a portería y el travesaño evitó el primero.

Apenas a los 42 minutos se reportó Francisco Fydriszewski con un disparo de media vuelta que pasó por encima del larguero. Cusco tuvo la más clara con un remate que se perdió apenas por un lado.

GOL AGÓNICO DEL MEDELLÍN QUE PERMITE ILUSIONARSE

En el segundo tiempo, Sebastián Botero movió al Medellín con el ingreso de Didier Moreno y la salida de Daniel Cataño que no estaba cumpliendo con un mal partido durante los primeros 45 minutos. Justamente, Didier iba a tener una de las claras oportunidades.

Fue a los 57 minutos cuando Didier Moreno sacó un remate suave que salvó un defensor del Cusco. La pelota quedó suelta para que Halam Loboa sacara un disparo de larga distancia en el que Pedro Díaz dejó un rebote corto que la zaga defensiva despejó.

Con el pasar de los minutos, el Medellín tuvo otras opciones por medio de centros buscando a Francisco Fydriszewski que pudo romper los ceros en un intento que se perdió por encima del larguero. La desesperación persistió en el cuadro de Sebastián Botero y todo indicaba que terminaría en igualdad sin anotaciones.

Cusco intentó sacar la victoria en una de las pocas acciones a lo largo de los 90 minutos. Un centro para Facundo Callejo fue la opción más clara, pero el remate del argentino se fue por encima del larguero. Una inmejorable oportunidad que empezó a cerrar el telón del partido.

Sin embargo, a los 87 minutos, un centro de Jhon Montaño terminó con un disparo en soledad de Francisco Fydriszewski que no falló en la cita con el gol. Victoria por la mínima que ilusiona bastante para lo que viene en las siguientes tres jornadas de la Copa Libertadores.

¿QUÉ VIENE PARA EL MEDELLÍN Y EL CUSCO EN LA COPA LIBERTADORES?

Esta primera victoria permite soñar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la próxima fecha, Medellín tendrá que corregir la definición después de crear varias opciones ante Cusco. Por fortuna vuelve a jugar en condición de local para enfrentar a Flamengo en la cuarta jornada.

Lea también Millonarios recibió mala noticia previo a la última fecha de la liga local

Mientras tanto, Cusco deberá sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores en condición de local cuando reciba a Estudiantes de La Plata en la cuarta fecha. Todavía tiene nueve puntos por delante y aspiran por lo menos ser terceros para ir a Copa Sudamericana.