Raúl Giraldo generó caos en el Atanasio: el gesto que provocó al Medellín

Dos realidades distintas se vieron en el gramado del Estadio Atanasio Girardot en una noche que esperaba sentenciar la clasificación del Deportivo Independiente Medellín enfrentando a Águilas Doradas en un duelo en el que los medellinenses no podían ceder puntos, especialmente porque al final de la fecha, los resultados le ayudaban.

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Medellín debía ganar y esperaba a que Internacional de Bogotá no sumara unidades, Cali no ganara y que Millonarios tampoco consiguiera la victoria. Los resultados se le dieron, pues, los azucareros empataron igual que los albiazules y los ‘Cóndores’ cayeron.

Sin embargo, Medellín perdió con Águilas Doradas en el máximo escenario de la capital del departamento de Antioquia. Los hinchas no aguantaron la rabia que tenían y explotaron, especialmente por las provocaciones de Raúl Giraldo, máximo accionista de la institución.

EL POLÉMICO GESTO DE RAÚL GIRALDO QUE ENFURECIÓ AL ATANASIO GIRARDOT

La hinchada no se aguantaba otra desilusión más después de que dejaron de creer cuando las cosas no iban bien y despertaron el interés en estos últimos partidos de local. Con la derrota y a falta de veinte minutos para el final, los aficionados ya habían dejado el Atanasio Girardot y los que se quedaron cayeron en provocaciones.

El ambiente ya era hostil con el partido. Los cánticos que pedían cambios pen la institución retumbaban en el estadio y cuando terminó el juego, Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín empezó a calentar los ánimos con gestos de celebración, justo cuando el equipo había quedado eliminado.

Además, el máximo accionista se fue haciendo gestos con las manos desafiantes ante la tribuna de occidental en el Atanasio Girardot. El caos se hacía notar con los aficionados que querían entrar al campo de juego e increpar a Raúl Giraldo.

El máximo accionista del Medellín se fue acompañado de Didier Moreno, capitán del club mientras los aficionados lanzaban todo tipo de insultos contra el cuadro ‘Poderoso’. Moreno intentó calmar los ánimos, pero nada fue suficiente ante la derrota y las provocaciones.

DANIEL CATAÑO PIDIÓ PERDÓN A LA AFICIÓN

La otra realidad en el escenario de Medellín fue por los lados de algunos jugadores que querían apaciguar todo entre la hinchada, Raúl Giraldo y futbolistas señalados. Daniel Cataño, lejos de apoyar a Raúl pidió perdón mientras caminaba al túnel para salir del gramado.

Daniel Cataño se perdió algunos partidos por lesión, pero con Sebastián Botero ha sido titular indiscutible. El volante ex Millonarios y Bolívar de La Paz se llevó las manos arriba para hacer gestos de perdón para toda la afición. La rabia de los hinchas ya estaba por las acciones que tomó el máximo accionista de la institución.

En redes sociales se habla de todo contra Raúl Giraldo. Los policías tuvieron que actuar para evitar cualquier desmán, dado que los aficionados querían entrar al campo de juego en ese momento en el que el dueño se acercaba al túnel.

¿QUÉ LE QUEDA AL MEDELLÍN EN ESTE SEMESTRE?

Lo que no hizo en la Liga BetPlay tendrá que hacerlo en la Copa Libertadores que ahora será el máximo objetivo de los dirigidos por Sebastián Botero a la espera de la decisión que tomen con el cuerpo técnico. En el certamen internacional tampoco están cómodos, aunque ya ganaron los primeros tres puntos.

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En la próxima fecha, los antioqueños tendrán que enfrentarse con Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot. En caso de perder ese encuentro podrían estar complicándose también en el certamen internacional, dado que a Estudiantes le toca un panorama más sencillo en lo que cabe contra Cusco que no ha sumado puntos a lo largo de lo que va de la competencia en tres salidas.

Además, como uno de los 12 clubes eliminados de la Liga BetPlay tendrá que jugar los primeros partidos de la fase I de la Copa BetPlay, a la espera del respectivo sorteo de la competencia.