Diego Arias esquivó preguntas sobre su futuro en Nacional: "Sabemos la exigencia que tenemos"

Este viernes primero de mayo la fecha 19 arrancó con el vibrante partido entre Once Caldas vs Atlético Nacional. Por los lados de los antioqueños, Diego Arias tenía que saldar la deuda de la última derrota en condición de visitante frente al Deportivo Pereira con el que no pudo llegar a los 43 puntos para alejarse más en la reclasificación.

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Contra Once Caldas en Manizales, Nacional jugó un buen partido con oportunidades, pero la figura de Joan Felipe Parra tomó protagonismo para evitar las anotaciones de Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, entre otros jugadores que atacaron y pusieron en problemas a la zaga defensiva.

Sin duda alguna, esta caída en el cierre de la fase regular de la Liga BetPlay no deja a la afición cómoda y menos con Diego Arias como director técnico, dado que ha sido uno de los personajes más resistidos por la hinchada desde la eliminación ante Millonarios en la Copa Sudamericana.

Y es que, ya es la quinta derrota de Nacional en esta Liga BetPlay y son cifras que complican bastante. Perdieron contra Once Caldas, Deportivo Pereira, Millonarios, Deportes Tolima y Deportivo Cali. Además, se suma la de la Copa Sudamericana ante los ‘Embajadores’. Tras la caída en Manizales, Diego Arias puso la cara.

EL ANÁLISIS DE DIEGO ARIAS TRAS LA DERROTA ANTE ONCE CALDAS

Durante los segundos 45 minutos, Nacional tuvo más control de juego y posibilidades. Diego Arias dejó claro que, “nos costó el primer tiempo y permitimos que se fuera a un lado en el que Nacional es fuerte. Permitimos que tuvieran transiciones muy peligrosas y algunas de ellas generaron situaciones claras. Aún con todo lo que nos costó logramos generar dos. En el segundo tiempo un balón largo que no logramos controlar se van arriba. Intentamos de diferentes formas y creo que nos costó generar situaciones para empatarlo”.

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Las dos derrotas consecutivas y lo que se espera en los Play-Offs con la necesidad de corregir lo que se ha visto en los anteriores partidos ante el Pereira y Once Caldas, “no era lo que esperábamos, teníamos la ilusión de cerrar la primera fase con la intención de poder pelear cada juego ya sea de local o visitante. Queríamos terminarlo con 43 puntos, pero no logramos llevar el juego a un lugar en el que los jugadores pudieran superar a los de Once Caldas”.

Estos son detalles que seguramente tendrá que corregir Atlético Nacional para los Play-Offs y para pelear por el título. Los antioqueños deben marcar las oportunidades creadas e intentar superar a los rivales en cada zona del campo de juego como mantuvo Diego Arias.

¿HAY FUERZAS EN DIEGO ARIAS PARA CONTINUAR EN NACIONAL?

Evidentemente, los hinchas no están cómodos con Diego Arias por la eliminación en Copa Sudamericana y por los últimos resultados. Sin embargo, el entrenador cuenta con números que le dan la mano, pues, ha ganado un título como la Copa BetPlay, suma 43 partidos, 26 victorias, siete empates y diez derrotas.

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Diego Arias esquivó la pregunta si tiene fuerzas de seguir después de este primer semestre del 2026, y aseguró que conocen la exigencia y responsabilidad del club “sabemos la exigencia de nuestro club, que cada partido es un examen altísimo y todos los días nos exigimos al máximo. Vamos a entrar a la fase final, llegamos después de hacer una buena liga, debemos ser autocríticos y trabajar para llegar a pelear el título y nos vamos a preparar de la mejor forma”.

El título puede ser determinante para salvar el semestre por la eliminación de Copa Sudamericana, “hemos tenido temporadas buenas con buenos logros. La exigencia de nuestro club es salir campeón y queremos acercar ese objetivo. Tenemos muy definido ese objetivo y nos definimos en acercarnos. Somos conscientes del equipo que tenemos, vamos a entrar con posibilidades para ganar el título”.