Colombia no pudo evitar la derrota en SheBelieves Cup: Estados Unidos es campeona

Terminó la segunda participación de la Selección Colombia en la SheBelieves Cup que fue invitada por Estados Unidos junto con Canadá y Argentina. En la primera fecha, las canadienses dieron el golpe de autoridad con un 4-1 que puso en problemas a las colombianas. Luego revivieron con una victoria por la mínima diferencia frente a la ‘Albiceleste’.

El reto era grande, pues, Estados Unidos fue la última rival en un examen ideal para la Liga de Naciones de la Conmebol que será el objetivo de Carlos Paniagua y sus dirigidas a partir del mes de abril. Colombia cerró este torneo con una derrota por la mínima ante las anfitrionas.

Cuando todo parecía que se iba a ir el juego a los lanzamientos desde el punto penal por el empate sin goles que persistió, a los 82 minutos Alyssa Thompson sacó un remate lejano que pegó en el travesaño e ingresó al arco de Luz Katherine Tapia. Un gol inevitable.

SIN OPCIONES Y CON ALERTA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA POR LINDA CAICEDO

Durante los primeros minutos, Ángelo Marsiglia salió con un equipo similar al que presentó contra Argentina. La única novedad fue la suplencia de Valerin Loboa y la titularidad de Maithé López que se unió para la segunda fecha de la SheBelieves Cup.

Colombia avisó en los primeros diez minutos con un disparo que se fue por arriba del arco custodiado por Phallon Tullis-Joyce. Las alarmas se prendieron a los 14’ con un fuerte choque que dejó a Linda Caicedo con molestias. Sin embargo, afortunadamente para el combinado cafetero la extrema del Real Madrid pudo continuar sin problemas.

Estados Unidos poco avisaba durante el primer tiempo, y, cuando lo hizo fue por un error propio de Colombia. Tras un centro raso, Daniela Montoya por poco rechaza la pelota a su propio arco. Aunque esa fue tal vez la más clara, nunca hubo una superioridad ni de las norteamericanas ni de las sudamericanas para terminar los primeros 45 minutos.

ESTADOS UNIDOS SE QUEDÓ CON LA VICTORIA EN LOS 90 MINUTOS

En el segundo tiempo, las acciones mejoraron para Estados Unidos que puso en serios problemas a la defensa de la Selección Colombia y a Luz Katherine Tapia, afianzada en el arco. Llegaban más por errores defensivos de las sudamericanas.

La mejoría de Estados Unidos se dio sobre los 61 minutos con la entrada de Emma Sears que fue una amenaza constante por el sector derecho. También Lindsey Heaps ingresó por Lily Yohannes. En un centro de Sears, justamente para Heaps, la volante cabeceó y Katherine Tapia salvó en dos tiempos. La jugada ya estaba anulada por un fuera de lugar previo.

Posteriormente, Estados Unidos volvió a llegar a la puerta colombiana con centros que fueron despejados por la zaga defensiva de Colombia. Poco a poco avisaba antes de que el juego terminara. De hecho, a falta de ocho minutos para llegar al final, las norteamericanas se llevaron la victoria.

Sobre los 82 minutos, Alyssa Thompson sacó un remate de larga distancia que pegó en el travesaño e ingresó al pórtico de Luz Katherine Tapia que nada pudo hacer para evitar la derrota. Con esa victoria se reafirmaron en la cima y con el título. Colombia repitió la historia del año pasado con el tercer puesto.

El próximo reto de la Selección Colombia será en la Liga de Naciones de la Conmebol cuando enfrenten a Venezuela, Chile y a Argentina en busca de sellar la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Si ganan esos tres encuentros, clasificarán de manera anticipada.