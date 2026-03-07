Diego Arias respira con Nacional: remontada ante Águilas Doradas calma la marea

Infortunadamente para las aspiraciones de Atlético Nacional, la Copa Sudamericana terminó de manera prematura en un único enfrentamiento contra Millonarios que llevó a la desilusión en la hinchada verdolaga. Los bogotanos lo hicieron ver mal, se habló de la salida de Diego Arias, pero la directiva lo ratificó en el cargo.

Vea también: Colombia no pudo evitar la derrota en SheBelieves Cup: Estados Unidos es campeona

En medio de esa semana compleja, tuvieron que visitar a Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario. Las alarmas se prendieron con una lesión de Cristian Arango por un fuerte choque.

Águilas Doradas se llevó el premio desde la primera parte con el gol de Jorge Rivaldo, pero después del descanso no pudieron retener el triunfo. Dairon Asprilla y Juan Manuel Rengifo marcaron los tantos para sumar una nueva victoria en el campeonato después de la caída en Copa Sudamericana.

PRIMERA PARTE CON VICTORIA DE ÁGUILAS DORADAS SOBRE EL CIERRE

Las cosas para Atlético Nacional no arrancaron de la mejor forma en la primera parte del choque ante Águilas Doradas. En un fuerte choque a los cinco minutos, Cristian ‘Chicho’ Arango se fue lesionado prendiendo las alarmas. Dejó la cancha y en su lugar entró Dairon Asprilla que iba a ser importante en el complemento.

A los 13 minutos, Nacional pidió una mano en el área. Wilmar Roldán vio el VAR por el posible toque de Diego Hernández, pero el juego continuó como si nada hubiese pasado.

Le puede interesar: Colombia perdió ante Canadá y sumó su segunda derrota en el Clásico Mundial de Béisbol

Poco a poco el partido se volvió muy friccionado por las recurrentes faltas de los dos clubes en la mitad del campo que no dejaba que las acciones fluyeran o que hubiese oportunidades de gol en ningún arco. No fue sino hasta los 25 minutos que Nacional avisó con un disparo de Dairon Asprilla que se fue desviado.

Águilas y Nacional intentaron con disparos de Frank Lozano, Jorge Rivaldo, y Nicolás Rodríguez en la visita. Sin embargo, ninguno de ellos fue al arco. De hecho, el primer intento que salvó uno de los arqueros fue un latigazo raso de Andrés Sarmiento que Iván Arboleda contuvo con seguridad.

Antes de que acabara la primera mitad, un pase filtrado de Águilas Doradas dejó a Jorge Rivaldo completamente solo frente a David Ospina. El goleador englobó la pelota para romper los ceros e irse al descanso con la anotación.

DIEGO ARIAS RESPIRA: NACIONAL LE DIO VUELTA A ÁGUILAS DORADAS

Las cosas en el segundo tiempo mejoraron para Diego Arias y para sus dirigidos después de un arranque en el que Águilas Doradas tocó el arco de Nacional con un disparo de Bryan Urueña que se fue desviado. Sobre los 54 minutos, un centro de Andrés Sarmiento encontró a Dairon Asprilla que remató al fondo.

Nuevamente las infracciones ralentizaron el compromiso, al igual que un ataque de Águilas Doradas que no fluyó por constantes fueras de juego que acabaron con los intentos dorados. Nadie se hacía daño, pero Nacional intentaba dominar para poder darle la vuelta al juego.

Lea también: El brasileño Marcus Vinicius fue inscrito a último momento por un equipo de la Liga BetPlay

De hecho, sobre los 75 minutos, el cuadro verdolaga rompió el arco de Iván Arboleda nuevamente con una jugada personal de Alfredo Morelos que llegó al área rival, jugó con Juan Manuel Rengifo que empujó la pelota al fondo ante una zaga defensiva que no pudo hacer nada para evitar el segundo gol.

Nacional tuvo más para aumentar la diferencia con un centro de César Haydar y un cabezazo de Nicolás Rodríguez que salvó Iván Arboleda al córner. No hubo tiempo para más. Los de Diego Arias están en la tercera posición con 18 unidades y enfrentarán a Junior por partido aplazado. Águilas Doradas no pudo meterse al selecto grupo de los ocho y visitará al Pereira en la fecha 11.