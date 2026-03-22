Nacional goleó a Inter en el Atanasio y lidera la Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional impuso condiciones en la noche de este sábado 21 de marzo y derrotó 3-0 a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot, en un partido correspondiente a una nueva jornada de la Liga BetPlay. El cuadro verdolaga aprovechó su jerarquía, sacó ventaja temprana por la expulsión de un rival y terminó firmando una victoria contundente ante su gente.

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Joan Castro, expulsado en Nacional vs Internacional

El compromiso empezó a tomar forma muy rápido, pues apenas a los cinco minutos Internacional se quedó con diez jugadores. El lateral derecho Joan Castro vio la tarjeta roja luego de una entrada descalificadora sobre Milton Casco, en una acción que en principio generó dudas, pero que finalmente fue revisada por el VAR antes de confirmarse la expulsión.

A partir de ese momento, Nacional asumió el control del balón y del ritmo del partido. El equipo antioqueño se instaló en campo contrario, obligó a Internacional a replegarse y comenzó a buscar espacios en medio de una noche marcada por la lluvia, que hizo todavía más difícil el trámite por el estado de la cancha.

Pese a las complicaciones del terreno, Atlético Nacional logró abrir el marcador al minuto 31. Fue Juan Manuel Rengifo quien rompió el cero con un golazo, en una acción de gran factura individual que permitió destrabar un partido que, aunque ya estaba inclinado por la superioridad numérica, todavía no se reflejaba en el resultado.

Con la ventaja en el marcador, el local ganó tranquilidad para afrontar el complemento. Nacional siguió insistiendo, mientras Internacional trataba de resistir como podía, condicionado por el hombre de menos y por el desgaste físico que suponía correr detrás de la pelota en un campo pesado.

El segundo golpe llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 49, Alfredo Morelos apareció en el área para conectar un centro y ampliar la diferencia, en una jugada que prácticamente encaminó la victoria del equipo dirigido por el cuadro verdolaga, que ya se veía mucho más cómodo dentro del compromiso.

Lejos de bajar el ritmo, Nacional siguió atacando y administró el partido con inteligencia. Internacional intentó no desordenarse del todo, pero el desgaste fue evidente y el conjunto local encontró cada vez más espacios para lastimar, especialmente por los costados y con llegadas al área rival.

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El 3-0 definitivo se produjo al minuto 77, cuando Matías Lozano se sumó a la cuenta y terminó de sentenciar el duelo. Con ese tercer tanto, Atlético Nacional redondeó una presentación sólida en casa, aprovechando su superioridad numérica, el impulso de su hinchada y la calidad de sus hombres de ataque.

Posiciones de Nacional e Internacional de Bogotá

Gracias a esta victoria, Atlético Nacional llegó a 27 puntos y se mantiene como líder de la Liga BetPlay, además con un partido pendiente, mientras que Internacional de Bogotá se quedó con 21 unidades y aparece en la cuarta posición del campeonato.

Posiciones de Nacional e Internacional en Liga BetPlay

En la próxima fecha, la 14, Internacional recibirá a Junior en el estadio Metropolitano de Techo el domingo 29 de marzo, y ese mismo día Nacional visitará a Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.