Diego Arias llegaría a conocido equipo del FPC: ¿bombazo?

Hace varios días, como bien se sabe, se dio a conocer que Diego Arias dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano.



“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”, informó el conjunto paisa en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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El anuncio de la salida de Nacional

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, añadió, en su momento.



Tras la salida de Diego Arias, Atlético Nacional trabajó en la llegada de Reinaldo Rueda Rivera. La gestión no se pudo concretar, por lo que el club enfocó su mirada en Lucas Fidolo González Vélez​.

El DT llegó al verdolaga

Lucas, que estaba en Deportes Tolima, aceptó la propuesta del conjunto verde y blanco de la capital antioqueña. El equipo, de hecho, ya anunció el arribo del director técnico de 45 años.



Pero siguiendo con el tema Diego Arias, en las últimas horas se pudo conocer que podría llegar a otro equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano. Se trata de Fortaleza FC.

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¿El nuevo equipo de Diego Arias?

“Diego Arias es uno de los candidatos para dirigir Fortaleza”, contó la reconocida periodista Pilar Velásquez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Diego Arias tiene 41 años y, aunque recientemente perdió la final de la liga colombiana del primer semestre del año ante Junior de Barranquilla, se perfila para ser uno de los mejores entrenadores del país.



















