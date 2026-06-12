Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano, como bien se sabe, anunció a través de sus diferentes plataformas digitales la salida del director técnico Diego Arias.



“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino. La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, informó el club.

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Nacional trabaja en el nuevo CT

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”, sentenció.

La salida de Diego Arias de la institución se da después de que el conjunto verdolaga perdiera la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante el Junior de Barranquilla.

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Las palabras de Diego Arias

Tras el anuncio, el mismo director técnico, por medio de un video que compartió Atlético Nacional, rompió el silencio. Diego Arias se enfocó en agradecer todo el apoyo que recibió durante su etapa.



“Este video es para agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino, a las que creyeron siempre, a las personas que, a pesar de la incomodidad o de las críticas, nos siguieron alentando, nos siguieron acompañando en el estadio, desde sus casas”, manifestó.

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Rueda reemplazaría a Arias

“Tuvimos la oportunidad de compartir muchas alegrías en los triunfos. Algunas derrotas dolorosas que, sin duda, nos llenaron de energía para seguir mejorando, creciendo y poder representar con orgullo toda la pasión que sentíamos por parte de ustedes. Gracias. Gracias de corazón”, terminó.

El reemplazo de Diego Arias en Atlético Nacional de Medellín sería Reinaldo Rueda Rivera. El conjunto paisa está enfocado en cerrar su contratación. Habrá que esperar para conocer si esto sucede.