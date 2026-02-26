Tolima recibió sorpresiva noticia antes de enfrentar a Táchira en Libertadores

Se acerca el cierre de la segunda fase de la Copa Libertadores para el Deportes Tolima que dejó abierta la serie con una victoria por la mínima en San Cristóbal, Venezuela. Todo se definirá en territorio colombiano con la necesidad de respetar el resultado y sacar adelante la eliminatoria.

Deportivo Independiente Medellín ya hizo lo propio sellando su paso a la tercera fase después de vencer 1-2 a Liverpool de Uruguay en condición de visitante y un empate sin goles en el Atanasio Girardot. Ahora será el turno del cuadro tolimense que quiere asegurar su continuidad en copas internacionales para este 2026.

Deportes Tolima piensa en lo que será la competencia internacional y la Liga BetPlay confirmando la llegada del lateral Jherson Mosquera que viene de la MLS. No podrá jugar ante el Táchira, pero de clasificar a la siguiente instancia seguramente lo inscribirán. Antes de ese compromiso ante los tachirenses, recibieron una noticia sorpresiva.

LA NOTICIA QUE RECIBIÓ EL TOLIMA ANTES DE DEFINIR LA SERIE CON DEPORTIVO TÁCHIRA

Mientras se especula con la posible clasificación del Deportes Tolima que tendrá que respetar la casa con el resultado que dejó en la ida, Lucas González ya debe estar analizando al que será su próximo rival en la Fase III en caso de que sellen la clasificación. Mismo panorama para Deportivo Táchira que quiere remontar la eliminatoria.

El partido entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira se jugará el jueves 26 de febrero. Un vibrante duelo y, quien clasifique ya sabe con quién se topará en la siguiente instancia. La llave entre Bahía y O’Higgins terminó con un marcador agregado de 2-2 y se fueron a los lanzamientos desde el punto penal.

Desde el manchón penal, el ganador fue O’Higgins que logró ganar con un marcador de 4-3. Un golpe enorme en la Copa Libertadores y en la fase previa. Una sorpresiva noticia que tiene al Tolima y al Táchira alerta, dado que el elenco austral será el próximo rival en la pelea por sellar el paso a la fase de grupos.

En caso de que Deportes Tolima selle la clasificación para la Fase III, los tolimenses arrancarían la serie en condición de visitante, y cerrarían todo con el apoyo de sus aficionados en condición de local.

Sin duda alguna, aunque cada partido tiene su historia, la eliminatoria contra O’Higgins puede ser más sencilla en el papel que una llave frente a un equipo de Brasil que sabe cómo jugar este tipo de instancias y de fases que deciden una clasificación a los grupos.

O’Higgins dio la sorpresa dejando atrás en Brasil a Bahía y quiere dar otro golpe frente a Deportes Tolima o Deportivo Táchira en la siguiente instancia. Los tolimenses ya saben contra qué equipo se toparían en la tercera fase y ya deberían estar estudiando profundamente a su posible rival dependiendo de lo que pase en Ibagué.