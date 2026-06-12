Primera decisión de Nacional tras anunciar la salida de Diego Arias

Atlético Nacional de Medellín, hace apenas unos minutos, informó un tremendo bombazo en el fútbol profesional colombiano. El club antioqueño confirmó que Diego Arias no seguirá siendo el director técnico del plantel profesional.



La salida de Diego Arias se da después de que el conjunto verdolaga perdiera la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante el Junior de Barranquilla. El global acabó 3 goles a 1.

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Arias se va de Atlético Nacional

En el anuncio de la salida del joven estratega, Atlético Nacional dejó clara su próxima decisión o postura para el futuro cercano de la institución. La misma tiene que ver con el nuevo entrenador. Este el pronunciamiento (en el último párrafo el equipo hace referencia a la siguiente decisión a tomar):



“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.

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La próxima decisión: el nuevo DT

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino.

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”.

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¿Quién será el nuevo DT de Nacional?

El próximo director técnico de Atlético Nacional de Medellín sería Reinaldo Rueda Rivera, quien ya sabe lo que es entrenar al conjunto verdolaga y además, ser campeón de la Copa Libertadores de América del año 2016.



Se vienen horas importantes en Nacional, que de cara a la liga colombiana del segundo semestre del año espera realizar un buen mercado de fichajes. Stefan Medina es uno de los jugadores que podría volver.