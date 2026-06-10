Jorge Cabezas Hurtado sale de Millonarios y tendría nuevo club en el FPC

Jorge Cabezas Hurtado estaría muy cerca de cambiar de equipo en el fútbol colombiano. El delantero de 22 años no continuaría en Millonarios una vez finalice su vínculo contractual y ya tendría encaminado su futuro deportivo.

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Según informó el periodista Julián Capera, Cabezas Hurtado será nuevo jugador de Deportes Tolima a partir del segundo semestre de 2026, en una operación que ya tendría avances importantes entre las partes involucradas.

Cabezas Hurtado firmaría con Deportes Tolima por un año

De acuerdo con la información revelada, existe un principio de acuerdo para que Cabezas Hurtado llegue al conjunto pijao mediante una cesión por un año, a la espera de que se definan los últimos detalles de la negociación.

El contrato del delantero con Millonarios finaliza el próximo 30 de junio, por lo que su salida del club bogotano parece inminente una vez concluya el primer semestre de competencia.

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Cabe recordar que los derechos deportivos del futbolista pertenecen al Watford de Inglaterra, institución que deberá autorizar formalmente el préstamo al cuadro tolimense.

Cabezas Hurtado llegó a Millonarios para el segundo semestre de 2025 con la expectativa de consolidarse como una alternativa ofensiva importante. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de ser el esperado.

Estadísticas de Cabezas Hurtado en Millonarios

Desde su llegada al equipo embajador disputó un total de 26 partidos oficiales, en los que consiguió cuatro goles, aportó una asistencia y recibió seis tarjetas amarillas.

Aunque mostró destellos de sus condiciones, nunca logró afianzarse plenamente dentro del equipo ni convertirse en una de las principales referencias ofensivas del conjunto azul.

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A pesar de ello, el delantero sigue siendo considerado un jugador con proyección. Su proceso en las categorías juveniles de la Selección Colombia respalda parte de las expectativas que existen alrededor de su carrera.

Ahora, Deportes Tolima aparece como una oportunidad para que el atacante tenga continuidad y recupere protagonismo. Se espera que en los próximos días se finiquiten los detalles pendientes para oficializar su llegada al equipo de Ibagué de cara al segundo semestre de 2026 en el que disputará los octavos de final de Copa Libertadores ante Independiente del Valle.