Diego Arias tiene nuevo equipo en el FPC: anuncio oficial

Bombazo para la liga colombiana del segundo semestre del año. Diego Arias fue anunciado en las últimas horas como nuevo director técnico de un equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano.



Fortaleza hizo oficial el arribo del estratega de apenas 41 años. El asistente técnico de Diego Arias será Francisco Nájera. Tanto Arias como Nájera vistieron la camiseta de Atlético Nacional de Medellín.

Lea también Fortaleza FC y Novo Fútbol rompen con todo organizando la Copa Imposible 2026

El anuncio de Diego

El equipo de la capital del país hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter. “Una nueva historia está a punto de comenzar”, escribió Fortaleza.

Diego Arias llega a Fortaleza, como bien se sabe, después de haber dirigido a Atlético Nacional. El entrenador quedó campeón de la Copa BetPlay 2025 ante Deportivo Independiente Medellín.

¿Cómo le irá a Arias en Fortaleza?

Arias también perdió con el conjunto verdolaga la gran final de la liga colombiana del segundo semestre del año del 2026 ante el Junior de Barranquilla del uruguayo Alfredo Arias.



“Este video es para agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino, a las que creyeron siempre, a las personas que, a pesar de la incomodidad o de las críticas, nos siguieron alentando, nos siguieron acompañando en el estadio, desde sus casas”, dijo Arias tras su salida de Nacional.

Lo que dijo Arias tras salir de Nacional

“Tuvimos la oportunidad de compartir muchas alegrías en los triunfos. Algunas derrotas dolorosas que, sin duda, nos llenaron de energía para seguir mejorando, creciendo y poder representar con orgullo toda la pasión que sentíamos por parte de ustedes. Gracias. Gracias de corazón”, sentenció.



Los hinchas de Fortaleza esperan que a Diego Arias y a Francisco Nájera les vaya muy bien durante su etapa en el club. Arias es uno de los nuevos entrenadores que emerge en el fútbol profesional colombiano.