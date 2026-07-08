Desde territorio argentino confirman que ya estaría listo el primer fichaje de Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol profesional colombiano.

Estaría cerca el regreso de Armani

De acuerdo con lo que se menciona, estaría muy cerca el regreso del reconocido portero Franco Armani al club verde y blanco, que ahora es dirigido por el profesor Lucas Fidolo González Vélez​.



Armani llegaría a Atlético Nacional procedente de River Plate. El portero tiene 39 años y en 2016 fue vital para que el conjunto verdolaga se coronara como campeón de la Copa Libertadores del año 2016.

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Lo que se dijo sobre el portero

“Franco Armani SE VA de #River. El arquero más determinante en la historia del club culmina su exitoso ciclo donde cosechó 10 títulos. Hay acuerdo verbal para que vuelva a #AtleticoNacional. Se cruzan contratos. #River le da trato de ídolo y le hará una despedida”, comentó Germán García Grova a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Los próximos días serán más que importantes para conocer si River Plate oficializa la salida de Franco Armani y Atlético Nacional anuncia su retorno. Los anuncios se darían por medio de las diferentes plataformas digitales de los clubes.

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El anuncio de Nacional

Siguiendo con temas del verdolaga, este jueves 9 de julio se realizará la presentación del nuevo proyecto deportivo. “Durante la jornada, el club presentará la propuesta deportiva para el segundo semestre de 2026, un espacio en el que dará a conocer el modelo de juego del equipo, los principales lineamientos del proyecto deportivo y los objetivos que marcarán esta nueva etapa. El evento contará con la participación del presidente, Sebastián Arango Botero, y del director deportivo, Víctor Marulanda, quienes presentarán el proyecto deportivo y atenderán las inquietudes de los medios de comunicación”, dijo la institución.



“La cita será el jueves 9 de julio, a partir de las 11:00 a. m., en la Sede Deportiva de Guarne, donde se llevará a cabo la presentación oficial del proyecto deportivo para el segundo semestre”, terminó, entre otras cosas más.





