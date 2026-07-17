Diego Novoa fue anunciado en su nuevo equipo del FPC

El arquero Diego Novoa fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Bucaramanga, equipo que se prepara para pelear la liga colombiana del segundo semestre del año. El portero llega procedente de Millonarios FC de Bogotá.

El anuncio

“Nacido en Bogotá el 31 de mayo de 1989, Novoa llega al conjunto ‘leopardo’ tras una destacada trayectoria en el fútbol colombiano, defendiendo los colores de La Equidad, América de Cali y Millonarios. Además, en 2022 recibió el llamado de la Selección Colombia para el amistoso frente a Honduras. Con su experiencia, liderazgo y calidad bajo los tres palos, Diego Novoa se suma al proyecto auriverde para aportar seguridad y competir por grandes objetivos”, informó el conjunto leopardo.

Diego Novoa llega al Bucaramanga con el duro reto de ganarse el puesto de titular. En sus últimos partidos con Millonarios fue muy cuestionado, pero deberá mejorar el nivel para hacerse como el primer portero del club santandereano.

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Bucaramanga también anunció a José Ortiz

Además de Diego Novoa, en los últimos días Atlético Bucaramanga anunció el arribo del defensa central José Ortiz, quien se suma al plantel procedente del Deportivo Independiente Medellín.



“Nacido el 16 de noviembre de 1998 en Tumaco, Nariño, Ortiz llega para aportar solidez, experiencia y jerarquía a la zona defensiva del Leopardo. Se caracteriza por su velocidad, fortaleza en el juego aéreo, buena lectura del juego y seguridad en los duelos defensivos”, escribió el Bucaramanga.

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¿Cómo le irá al Bucaramanga en la segunda liga?

“A lo largo de su carrera profesional ha defendido los colores de Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Mazatlán FC y Monarcas Morelia, además de su más reciente paso por Independiente Medellín, acumulando experiencia tanto en el fútbol colombiano como en el mexicano”, agregó.



Atlético Bucaramanga sigue ultimando detalles para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. Pablo Peirano es el nuevo director técnico del equipo.