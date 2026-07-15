¿Nacional rompe el mercado con Jeison Murillo? Se supo todo

Atlético Nacional de Medellín sigue trabajando en el mercado de fichajes de cara a lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El club paisa está obligado al título.



Una de las posiciones que se supo que reforzaría el conjunto verde y blanco era la del central. En el inicio del mercado, se supo que la institución quería contar con los servicios de Stefan Medina, quien milita en Monterrey de México.

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Complejo el tema Stefan

Esta posibilidad, con el paso de los días, se fue diluyendo, sobre todo por el contrato extenso que mantiene el jugador con el equipo de la Liga MX. A hoy, la llegada de Stefan estaría más lejos que cerca.



Tras conocerse esto, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, se esparció el rumor de que Jeison Quiñones, con pasado en Águilas Doradas, podría reforzar las arcas verdolagas.

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¿Jeison Quiñones llega a Nacional?

Sin embargo, el futbolista, incluso, no estaría en la baraja principal de posibilidades en la posición para incorporar. Por ello, Quiñones, al menos en este mercado de fichajes, no arribaría a Atlético Nacional.



Pero los nombres no pararon ahí, pues en las últimas horas se mencionó también en redes que Jeison Murillo, que sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, podría ser alternativa para reforzar la zaga central.

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¿Jeison Murillo interesa en Nacional?

Sin embargo, este miércoles 15 de julio, en el programa Clásico Paisa, se contó que Jeison Murillo no estaría en carpeta, por ahora, en Atlético Nacional. El exjugador del FC Barcelona, entonces, no aterrizaría en el club paisa.



Los próximos días serán más que importantes para conocer qué defensa central llegará a Atlético Nacional. Si no llega un zaguero, es posible que Simón García termine conservando la posición.