Tolima sufre contratiempo para los Play-Offs: primer problema vs Pasto

La intensidad de los torneos será un enemigo del Deportes Tolima y de los clubes que están también en competencias internacionales. Los tolimenses tienen responsabilidades en la Copa Libertadores en donde lograron una importante victoria ante Coquimbo Unido y ahora tendrán que encarar los Play-Offs de la Liga BetPlay.

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De acuerdo con el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay el Deportes Tolima tendrá que medirse con el Deportivo Pasto que no pudo sellar la clasificación como segundo después de la derrota frente al Junior en Barranquilla. Un vibrante duelo entre clubes que lograron sellar el paso a los Play-Offs de manera anticipada.

Infortunadamente, el Tolima tendrá un pequeño problema para enfrentar al Deportivo Pasto en la fase de cuartos de final después de cerrar la Liga BetPlay 2026-I enfrentando en condición de local al Deportivo Cali. Un contratiempo que representará una baja importante en el juego de ida.

LA EXPULSIÓN QUE COMPLICA AL DEPORTES TOLIMA

Tolima en estos últimos partidos desde que llegó a los 30 puntos se dedicó a ponerle más atención a la Copa Libertadores. No les importaba ser segundos para tener la ventaja deportiva, pues, lo único que querían era terminar la fase regular para pensar en el rival de los cuartos de final.

Con nóminas mixtas, Tolima igualó con el Deportivo Cali en un partido que se resolvió con penales para ambas escuadras. Una igualdad a un tanto en el que infortunadamente, a los 80 minutos, los tolimenses sufrieron de más por una tarjeta roja.

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Cristian Trujillo vio la roja directa y se perderá de momento el primer partido de los Play-Offs cuando visiten al Deportivo Pasto de un semestre más que atractivo para los volcánicos. A la espera de la resolución del Comité Disciplinario, el volante de marca se perdería por lo menos el encuentro de ida.

En el segundo partido, Cristian Trujillo podría regresar a la espera de que no sea de dos fechas la sanción que le caerá por la roja directa. Seguramente Lucas González tiene plantel para reemplazar al mediocampista que no estaba siendo titular en el equipo tolimense regularmente.

BAJA SENSIBLE PARA EL TOLIMA EN LOS SEGUNDOS TIEMPOS

Aunque hace algunos semestres Cristian Trujillo era titular semana tras semana, con Lucas González el volante de marca ha sido más suplente que inicialista por un mediocampo ya constituido por Brayan Rovira y por Sebastián Guzmán ya consolidados en la medular.

Los dos le han dado control al mediocampo y Cristian Trujillo, por su parte es uno de los primeros cambios de Lucas González en los segundos tiempos. Es una baja que puede representar un problema en el mediocampo en el complemento, pues, es uno de los recurrentes revulsivos del Tolima.

¿QUÉ VIENE PARA EL DEPORTES TOLIMA?

Deportivo Pasto será su rival en los cuartos de final de la Liga BetPlay arrancando en el Departamental Libertad y finalizando en el Estadio Manuel Murillo Toro. La cosa es que todavía no hay fechas definidas por la Dimayor que no ha oficializado el calendario de los Play-Offs.

Seguramente, el partido inicial sería el fin de semana siguiente, es decir, entre el sábado 9 o el domingo 10 de mayo. Antes de ello tendrán que cumplir con la Copa Libertadores cuando reciban la visita del Nacional de Uruguay. En el torneo internacional también visitarán a Coquimbo Unido y cerrarán contra Universitario de Deportes en Lima.