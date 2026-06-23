Estadio de Techo entró en mantenimiento, ¿estará listo para la Liga BetPlay?

El estadio Metropolitano de Techo, uno de los escenarios más utilizados del fútbol profesional colombiano, entró en un proceso de mantenimiento especializado de su gramado de cara al segundo semestre de 2026. La intervención fue confirmada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de la administración del escenario.

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¿Cuáles equipos juegan en el estadio de Techo?

La noticia generó inquietud entre aficionados y clubes, teniendo en cuenta que en este estadio ofician como locales Fortaleza e Internacional de Bogotá. Además, de manera ocasional, Bogotá FC y Tigres FC también disputan allí sus compromisos del Torneo BetPlay.

Sin embargo, desde el IDRD fueron claros al explicar que las labores hacen parte de un plan de conservación del terreno de juego y que el objetivo es mantener los estándares de calidad que han convertido a Techo en una de las canchas mejor calificadas del país.

Según informó la entidad, durante las revisiones técnicas se detectó la necesidad de realizar un mantenimiento especializado que debía ejecutarse periódicamente para garantizar el correcto desempeño deportivo de la superficie.

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De acuerdo con el reporte oficial, este tipo de intervención se recomienda cada seis meses. No obstante, debido a las dinámicas de uso del escenario, la última jornada de mantenimiento especializado había sido realizada en junio de 2024.

Los análisis efectuados por el equipo técnico evidenciaron un proceso de acolchonamiento en algunos sectores del campo, situación provocada por la acumulación de material orgánico debajo de la superficie del césped.

Por esta razón, actualmente se adelantan trabajos orientados a fortalecer la grama, mejorar sus condiciones y preservar la funcionalidad del terreno de juego. El IDRD también explicó que durante las próximas semanas podrían observarse zonas con una tonalidad más amarilla.

Lejos de representar un problema, la entidad precisó que dicho cambio visual corresponde a una respuesta normal de la grama frente a los tratamientos aplicados durante el proceso de recuperación y mantenimiento.

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La buena noticia para los equipos y aficionados es que estas labores no afectarán el desarrollo de las competencias del segundo semestre. Los torneos de Liga BetPlay, Torneo BetPlay y Copa BetPlay tienen previsto comenzar durante el último fin de semana de julio, y el escenario estará disponible para albergar los compromisos programados.

Desde el IDRD señalaron que se mantendrá un seguimiento técnico permanente sobre el campo de juego con el fin de garantizar que el estadio Metropolitano de Techo conserve las condiciones adecuadas para la práctica deportiva y continúe siendo reconocido por contar con una de las mejores gramas del fútbol colombiano.