Dinenno destapó la razón de la salida de Gamero: “No fue un tema de trabajo”

Terminó el ciclo de Alberto Gamero en el Deportivo Cali después de que el cuadro azucarero perdió ante Once Caldas. Los nuevos dueños hicieron una importante inversión con la llegada de Juan Ignacio Dinenno, Emanuel Reynoso, Fernando Álvarez, entre otros futbolistas de categoría para poder pelear en la Liga BetPlay.

La necesidad es clara con la urgencia de salir de posiciones incómodas en la tabla del descenso y para sellar la clasificación a los Play-Offs, algo que lleva un buen tiempo sin presentarse en los rentados colombianos. Sin Alberto Gamero, el club contrató nada más ni nada menos que a Rafael Dudamel, último entrenador campeón con el equipo verdiblanco.

Juan Ignacio Dinenno regresó al cuadro azucarero después de la experiencia en México y en Brasil. El argentino afirmó que su vuelta al club fue porque se enamoró de la institución y que buscaba aportar al proyecto deportivo con todas las necesidades que tiene. Sin embargo, en poco tiempo de estar con Alberto Gamero, sufrió el cambio del cuerpo técnico.

DINENNO EXPLICÓ LA SALIDA DE ALBERTO GAMERO

Este jueves 12 de marzo, Juan Ignacio Dinenno estuvo en entrevista con el medio Zona Libre de Humo en donde reveló algunos detalles de la salida de Alberto Gamero y de la sensación que da a un jugador cuando se presentan este tipo de cambios en los cuerpos técnicos.

Antes que nada, el delantero argentino afirmó que llegó al club porque, “soy un visitante que se enamoró de este club. Entiendo el disgusto por la situación del club”. Cali necesita sellar la clasificación, en este momento está afuera de esa zona de los ocho, pero la ilusión de los aficionados existe para llegar a los Play-Offs y pelear por el título.

Alberto Gamero dejó de ser el director técnico del Cali y sobre esto, Juan Ignacio Dinenno escudó al entrenador revelando los detalles que conllevaron a la salida del samario de la dirección técnica azucarera, “el profe Gamero lo explicó bien en la rueda de prensa, no fue un tema de trabajo sino de los resultados lo que propició su salida”.

En la rueda de prensa posterior, en solo cinco minutos, Alberto Gamero confirmó su renuncia por el momento que vive la institución en el tema deportivo. Reafirmó en varias oportunidades que no fue por el trabajo, que cada semana trabajan arduamente en los entrenamientos para poder sacar los resultados adelante, pero no se vieron en este primer semestre del 2026.

LO QUE GENERA LA SALIDA DE ALBERTO GAMERO EN EL CALI

Rafael Dudamel conoce a la perfección al Deportivo Cali y fue el último entrenador en ganar título en la institución. Este cambio ilusiona y mucho para lo que se viene pensando en buscar el trofeo con un panorama similar al del 2021.

Juan Ignacio Dinenno también agregó que, “tratando de asimilar conceptos con el profe Dudamel y adaptándonos”. Sin embargo, dejó claro que la salida de un director técnico y la llegada de otro complica bastante en una institución y en jugadores del club, “a uno le duele muchísimo cuando hay un cambio de cuerpo técnico, se han formado relaciones”.

Pese a la salida de Alberto Gamero y la llegada del entrenador venezolano, el delantero argentino también indicó que, “el objetivo no cambia y las responsabilidades mucho menos con la llegada del profe Dudamel”. De hecho, en 2021 tuvieron un momento similar a este antes de la llegada de Rafael Dudamel, clasificaron y ganaron el título.