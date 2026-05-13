Dos decisiones que afectan a Santa Fe para las semifinales de Liga BetPlay

Independiente Santa Fe ya aseguró su presencia en las semifinales de la Liga BetPlay tras superar a América de Cali con un marcador global de 5-1 en los cuartos de final. El equipo capitalino cumplió el objetivo deportivo y ahora espera por su rival, que saldrá de la serie entre Junior y Once Caldas, con ventaja parcial de 1-0 para el conjunto barranquillero.

Lea también Hugo Rodallega marcó su gol 300: así fue el triplete con Santa Fe

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el club afrontaría dos decisiones -no propias- que impactarían directamente su primer partido como local en la siguiente fase. Ambas situaciones no dependen del equipo, pero sí afectan la logística, la taquilla y el ambiente del encuentro.

¿Cuándo juega Santa Fe por la semifinal de Liga BetPlay 2026-I?

Santa Fe iniciará la semifinal en condición de local, sin importar cuál sea su adversario. El compromiso, que probablemente se dispute el sábado 16 de mayo hacia las 8:00 p. m., está sujeto a ajustes operativos derivados de la disponibilidad del estadio.

El primero de los factores tiene que ver con un evento musical programado un día antes en el mismo escenario. Debido al concierto de Silvestre Dangond, no habrá tiempo suficiente para desmontar completamente la tarima y adecuar el estadio en condiciones habituales de competencia.

Lea también Confirmado el primer convocado de la Selección Colombia al Mundial 2026

Santa Fe, sin sur y sin visitantes para las semifinales de Liga BetPlay

Por esa razón, la empresa encargada del recinto deberá alquilar El Campín, pero con restricciones en el uso de algunas localidades. En particular, no estaría disponible la tribuna sur y un sector menor de oriental, lo que implicaría una reducción cercana a cuatro mil asientos.

Esta medida afecta económicamente a Santa Fe, ya que se trata de un partido de alta demanda, con expectativa de asistencia masiva. La disminución del aforo representa un impacto directo en ingresos por boletería y en la experiencia habitual del espectáculo.

La segunda decisión estaría relacionada con la posibilidad de que no haya ingreso de hinchada visitante. Aunque aún no es un anuncio oficial, las condiciones logísticas y de seguridad hacen que esta opción sea altamente probable.

Lea también Luto en el fútbol colombiano: Dimayor y FCF emitieron comunicado

De confirmarse, el partido se disputaría únicamente con aficionados locales, lo que limita el ambiente característico de una semifinal, e iría en contravía de la propuesta habitual de Santa Fe, que ha promovido el ingreso de hinchada visitante a El Campín.

La boletería para el compromiso saldría a la venta una vez se conozca el rival en semifinales. No obstante, la expectativa también está puesta en el funcionamiento del sistema de venta, luego de que varios aficionados manifestaran en redes sociales dificultades para adquirir entradas en el partido anterior frente a América por fallas en la plataforma del operador.