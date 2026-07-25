En las horas de la noche de este viernes 24 de julio, Deportivo Cali se vio las caras con Jaguares de Córdoba por la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Al ser local el conjunto verde y blanco de la capital del Valle del Cauca, el compromiso se llevó a cabo en el estadio de Palmaseca, que contó con una aceptable presencia de aficionados.

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El debut del Cali

Este encuentro comenzó con mucha disputa de pelota. Durante el primer tiempo, de diferentes maneras, ambos clubes intentaron hacerse daño, pero no lograron cumplir su cometido.



Algunos errores también prevalecieron, pero los responsables no los pagaron caros. La etapa inicial finalizó sin goles porque, sobre todo, prevaleció la ausencia de eficacia en las dos escuadras.

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Primer tiempo igualado

En el segundo tiempo, con el paso de los minutos, el Deportivo Cali fue tomando más solidez en la zona ofensiva. Y bien, después de intentarlo mucho, al minuto 71 se abrió el marcador.



Andrés Stiven Rodríguez logró poner el 1 a 0 para el equipo que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel. Y de una manera rápida, llegó el segundo tanto del conjunto verde y blanco.

Cali ganó

Johan Martínez, que había empezado el compromiso desde el banco de los suplentes, metió un soberbio disparo de media distancia que el portero rival no pudo detener. Fue un verdadero golazo.



De esta manera, el Deportivo Cali se terminó llevando el compromiso por 2 goles a 0. La escuadra azucarera arranca con pie derecho la liga colombiana del segundo semestre del año.