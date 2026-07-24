EN VIVO Cali vs Jaguares | Fecha 1 de la Liga Betplay

Comenzó de manera oficial el semestre de clausura de la Liga Betplay y los dos equipos que cerrarán la jornada del viernes 24 de julio serán Deportivo Cali y Jaguares, los cuales se enfrentarán en la casa del equipo 'azucarero' para definir cuál se quedará con los primeros 3 puntos.

Ambas escuadras llegan a este inicio de la competencia con varias novedades en su plantilla de jugadores, pero quien pinta a sacar mejores resultados es la del equipo de Rafael Dudamel, el cual cuenta con mejores figuras como Nicolás Benedetti, José Moya y Edwin Velasco.

Cali vs Jaguares: cómo VER EN VIVO HOY viernes 24 de julio

El partido Cali vs Jaguares por la fecha 1 de la Liga Betplay se disputarán este viernes 24 de julio en el Estadio de Cali a partir de las 20:15 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través del canal de YouTube de Win Sports +, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:15

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:15

Bolivia y Venezuela: 21:15

Estados Unidos: 21:15(D.C. y Florida)

México: 19:15

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Rafael Dudamel fija el objetivo del Deportivo Cali: “No podemos darnos el lujo de estar fuera de los ocho”

El estratega no ocultó las metas que se trazó el club para este semestre y fue enfático al señalar que el primer paso es instalarse entre los ocho mejores del torneo.

“No podemos darnos el lujo de estar fuera de los ocho, es decir, nuestro principal objetivo es en primera instancia clasificar a los cuadrangulares y de ahí en más saber que con la clasificación va a ser sinónimo de estar en un buen nivel y de luego poder pelear campeonato”, explicó.

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Rafael Dudamel fue claro sobre el futuro de Pedro Gallese: “Para nosotros es intransferible”

Dudamel destacó la importancia de Gallese dentro del proyecto deportivo, aunque recordó que su filosofía es preparar a toda la plantilla para responder cuando sea necesario.

“Y en el arco nosotros tenemos muy bien cubierto con Pedro, con Alejandro y en la proyección con un juvenil. Yo siempre digo que nuestros futbolistas, ninguno es indispensable. Ese es mi principal trabajo: que todos estén capacitados y todos se sientan importantes dentro del plantel”, manifestó.