Dos grandes del FPC estarían interesados en Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores colombianos que más tiempo se ha mantenido en el fútbol del viejo continente. Su categoría, justamente, lo ha ayudado a seguir en Europa.



El exfutbolista del Deportivo Independiente Medellín ha vestido los colores de equipos como, por ejemplo, de la Juventus de Turín, Atalanta de Bérgamo, Inter de Milán, Udinese y Lecce. Todos los clubes mencionados pertenecen a la Serie A de Italia.

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Su actual club

Cabe mencionar que Juan Guillermo Cuadrado también supo jugar en Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra. Su etapa en el conjunto británico no fue la mejor, aunque arribó al mismo en un muy buen momento deportivo.



En la actualidad, Juan Guillermo Cuadrado hace parte de las filas del Pisa, también del balompié de Italia. Y precisamente sobre el experimentado jugador colombiano, en las últimas horas surgió una importante información.

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Dos clubes interesados

De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, dos clubes del fútbol profesional colombiano estarían interesados en hacerse con los servicios del futbolista que puede jugar como lateral derecho, extremo derecho o mediocampista.



El contrato del nacido en Necoclí termina contrato con Pisa en junio del presente año, por lo que su posible regreso al rentado cafetero se podría dar después de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Convencer a Lorenzo

Y ya que se abordó el tema del certamen orbital, el comunicador mencionado también señaló que Juan Guillermo Cuadrado intentará hasta último momento estar en la lista del director técnico argentino Néstor Lorenzo para el torneo.



"Va a aprovechar hasta el último día de la temporada en la Serie A para convencer a Néstor Lorenzo. Su contrato termina en junio próximo (Pisa), hay equipos (brasileños) interesados y 2 clubes (colombianos) tocando la puerta", dijo Alexis, a través de su cuenta oficial de X.



Rodríguez, en su comentario de los clubes cafeteros que estarían interesados en Juan Guillermo Cuadrado, puso dos colores, uno rojo y uno verde. Se puede inferir que las escuadras que estarían atentas al futuro del jugador serían América de Cali, Independiente Santa Fe de Bogotá, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali y Atlético Nacional.