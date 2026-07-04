DT de Junior lanza advertencia: no quiere jugadores solo por ser famosos

Después de conquistar los títulos de la Liga BetPlay-II de 2025 y la Liga BetPlay-I de 2026, el Junior de Barranquilla comenzó los trabajos de pretemporada pensando en los compromisos que tendrá en la segunda mitad del año 2026.

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Desde las primeras jornadas, en el entorno del conjunto 'rojiblanco' se ha planteado como gran objetivo conseguir el tricampeonato en el Fútbol Profesional Colombiano y preparar un plantel competitivo para disputar la Copa Conmebol Libertadores de 2027.

Alfredo Arias y la advertencia por los refuerzos en Junior

En plenos trabajos de pretemporada, el director técnico Alfredo Arias lanzó una fuerte advertencia con respecto a los refuerzos que quiere para Junior.

Arias afirmó que pretende jugadores con ganas de "competir, correr y atacar" y no que lleguen al equipo solo por ser famosos o por tener un nombre.

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"Pero quiero jugadores para Junior, futbolistas con hambre de gloria. Que vengan con ganas de competir, de correr, de atacar y de mantener la identidad que tuvo este equipo durante los dos campeonatos. Si solo viene un jugador porque es famoso, porque fue una gran figura o porque tiene un gran nombre, yo diría que mejor no"; dijo Arias en diálogo con El Heraldo.

Las características de los refuerzos de Junior

Alfredo Arias también explicó que pretende futbolistas que "tengan hambre de gloria".

"Más allá del nombre o de la trayectoria, quiero jugadores que tengan hambre de gloria", dijo.

Arias agregó que quiere construir una identidad en Junior.

"Quiero futbolistas que entiendan dónde están llegando. Que sepan que Junior es un equipo que exige competir al máximo, que obliga a correr, a atacar y a asumir protagonismo. Nosotros construimos un equipo que juega con intensidad, que intenta ir al frente y que no especula. Tanto de local como de visitante. Por eso, el jugador que llegue tiene que encajar en esa identidad. No me interesa únicamente el currículum. Me interesa la actitud, el compromiso y las ganas de seguir ganando", afirmó.