Dura crítica de CAV a Millonarios: "Poco para llevar a casa"

El inicio de año para Millonarios no fue el esperado. El equipo bogotano cayó por la mínima diferencia ante River Plate en un amistoso internacional disputado en Uruguay, un partido que sirvió como primera prueba del proyecto 2026 y que dejó sensaciones encontradas tanto en la hinchada como en el análisis mediático.

Más allá del resultado, el rendimiento colectivo y algunas decisiones puntuales fueron objeto de debate. Uno de los que no pasó por alto lo ocurrido fue Carlos Antonio Vélez, quien realizó un balance crítico del desempeño del conjunto embajador y dejó comentarios que rápidamente generaron discusión.

El análisis de Vélez: River fue superior

Carlos Antonio Vélez centró su análisis en la diferencia de jerarquía y funcionamiento entre ambos equipos. A través de su cuenta oficial en X, el analista destacó el rol de Juan Fernando Quintero, quien fue capitán de River Plate y tuvo influencia mientras estuvo en el campo.

“Qué bueno ver a Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate. Honor que pesa, pero cumplió mientras jugó”, escribió Vélez, resaltando el liderazgo del colombiano en el conjunto argentino, que manejó mejor los tiempos del partido y fue más claro en su propuesta ofensiva.

Además, señaló que Millonarios nunca logró encontrar a Juanfer dentro del juego y que River mereció la victoria por su insistencia ofensiva. Según el comentarista, el equipo argentino generó más opciones, controló el ritmo del partido y obligó a que el arquero Diego Novoa fuera una de las figuras del encuentro.

“Millonarios solo asustó”: la crítica al ataque azul

La parte más dura del análisis llegó cuando Vélez se refirió al rendimiento ofensivo de Millonarios. Para el analista, el equipo de Hernán Torres mostró muy poco en ataque y dependió casi exclusivamente de su hombre más regular en esa zona.

“Millonarios solo asustó dos veces con lo mejor que tiene en ataque, el de siempre, Leo Castro. ¡Poco para llevar para la casa!”, sentenció Vélez, dejando claro que el poder ofensivo fue insuficiente frente a un rival de peso como River Plate.

El comentario también pone el foco en una preocupación recurrente, la falta de variantes ofensivas y la dependencia de nombres puntuales. A pesar de los refuerzos y las expectativas para este 2026, el equipo aún no muestra una idea clara ni un funcionamiento que respalde sus aspiraciones competitivas.

El amistoso ante River Plate fue apenas el primer examen del año para Millonarios, pero dejó señales de alerta que no pasan desapercibidas. La crítica de Carlos Antonio Vélez refleja el sentir de un sector que esperaba más del equipo en su debut del 2026, especialmente ante un rival exigente.

Ahora, los embajadores tendrán una nueva oportunidad de mostrar una mejor versión en el amistoso frente a Boca Juniors, programado para el miércoles 14 de enero. Un partido que, más allá del homenaje a Miguel Ángel Russo, servirá para responder a las dudas y demostrar que este proyecto tiene margen de crecimiento.