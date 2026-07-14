Revelan detalle sobre jugador que ficharía Atlético Nacional

En los últimos días, mucho se ha hablado a través de las diferentes redes sociales sobre la llegada del experimentado portero argentino Franco Armani a Atlético Nacional de Medellín, que se prepara para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



River Plate de Argentina, hace unos días, se pronunció y dio a conocer que, tras una exitosa etapa, Armani salió de la institución. El guardameta campeón de la Copa del Mundo y de la Copa América fue despedido como todo un ídolo.

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Armani se fue de River

En el anuncio del equipo de la banda cruzada, se indicó sobre la conferencia de prensa de despedida que tuvo Franco el lunes 13 de julio. En la misma, Armani, sin rodeos, dijo que continuaría su carrera deportiva en Atlético Nacional, club que es dirigido por Lucas González.



Franco Armani, como bien se sabe, ya sabe muy bien lo que es vestir los colores del conjunto verdolaga. De hecho, es uno de los jugadores más ganadores en la institución. Uno de los títulos más importantes fue la Copa Libertadores de América del año 2016.

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Detalle sobre la llegada de Franco

Aunque el arquero ya se despidió de River, Atlético Nacional aún no hace oficial su regreso. Pero para la tranquilidad de muchos sobre el arribo del jugador, en las últimas horas, surgió una información bastante relevante. Esta tiene que ver con la llegada de Franco a la ciudad de Medellín.



De acuerdo con lo mencionado por Juan David Londoño, Franco Armani llegaría a la ciudad de Medellín el día miércoles 15 de julio. Muchos aficionados del club verde y blanco esperan el aterrizaje del ídolo argentino.

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¿Cuándo anuncian la llegada de Armani?

“Confirmado: Franco Armani viaja este miércoles hacia Medellín para incorporarse a Atlético Nacional. Arribo esperado en Rionegro sobre las 7 a.m.”, dijo Londoño a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Una vez Franco Armani llegue a la ciudad de Medellín, se espera que se terminen de adelantar los pormenores de su contratación en Atlético Nacional. El argentino, inicialmente, llegaría para ser titular en el equipo antioqueño. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.