Junior pone trabas a Nacional y Millonarios: rechazó ofertas por importante jugador

El mercado de fichajes sigue dando de qué hablar en la Liga BetPlay 2026-II con movimientos y con otros clubes que han preferido por ahora mantener la base que tienen. Uno de esos casos es nada más ni nada menos que el actual campeón, Junior de Barranquilla.

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Alfredo Arias sabe la importancia de buscar el tricampeonato y por esta razón ha definido la renovación de Teófilo Gutiérrez, y las contrataciones de Pablo Ortiz, defensor central con pasado en América de Cali y que estaba jugando en República Checa, al igual que el delantero argentino, Francisco Fydriszewski procedente del Deportivo Independiente Medellín.

De esa base se fue Jhomier Guerrero, una baja sensible en el lateral derecho que firmó con Millonarios. Junior está haciendo todo lo posible para mantener como sea a Jesús Rivas que ha estado en el radar de grandes clubes como el cuadro albiazul y Atlético Nacional.

MILLONARIOS Y NACIONAL PRESENTARON OFERTAS; JUNIOR LAS RECHAZÓ

La novela del mercado parece ser Jesús Rivas que también ha estado en la órbita del Deportes Tolima además de Nacional de Lucas González y de Millonarios de Fabián Bustos. El volante antioqueño ya compartió con Lucas cuando coincidieron en Águilas Doradas.

Lucas González tiene a Jesús Rivas como una prioridad, pero el Junior no ha querido dejar salir al volante que también hizo parte de los dos títulos del cuadro atlanticense en el segundo semestre del 2025 y en el primero del 2026. Millonarios no se ha quedado atrás y envió ofertas.

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De acuerdo con información de Felipe Sierra, Junior rechazó las ofertas formales de Nacional y de Millonarios. Las dos consistían en un préstamo con opción de compra. Además, el periodista mantuvo que la propuesta que más había gustado era la del cuadro antioqueño con 180,000 dólares de cargo. Al parecer, los barranquilleros solo lo dejarían salir si llega una posibilidad de venderlo.

Por ahora, ni Nacional ni Millonarios han enviado una nueva oferta. Sin embargo, ya tienen claro que para convencer al Junior tendrán que mandar una propuesta de compra. El equipo bicampeón está a la expectativa de una posible venta y no de un préstamo.

¿JESÚS RIVAS SEGUIRÁ EN JUNIOR?

A falta de once días para que empiece la Liga BetPlay, y tras los rechazos oficiales de Junior por las ofertas para contratar a Jesús Rivas por parte de Millonarios y Atlético Nacional, todo parece indicar que el volante ex Águilas Doradas seguirá siendo parte de la plantilla atlanticense.

El objetivo de Jesús Rivas, si no llega una oferta concreta para ficharlo por parte de algún equipo de la Liga BetPlay o del exterior será buscar el tricampeonato, que, desde ya, es lo que mencionó Alfredo Arias después de ser campeón por segunda vez con el club barranquillero hace algunos meses.

Por ahora, Jesús Rivas no se movería y buscaría mantenerse dentro del mediocampo estelar del Junior. En la Liga BetPlay jugó la mayoría del campeonato y sumó una asistencia.

JESÚS RIVAS NO PODRÁ JUGAR EL PRIMER PARTIDO DE LA LIGA BETLAY

Pase lo que pase con el futuro de Jesús Rivas, sea que se quede en el Junior o que se vaya a otro club en una venta definitiva que sería lo único que convencería al cuadro atlanticense, el volante no podrá jugar el primer partido por una expulsión que sufrió en la final ante Nacional.

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Bajo ese panorama, el volante antioqueño tendrá que pagar una fecha de suspensión que será en la primera jornada de la Liga BetPlay cuando enfrenten en condición de visitante al Deportes Tolima. Si el ex Águilas Doradas firma con otro equipo no podrá ser de la partida en el juego inicial del rentado colombiano.