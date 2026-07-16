Lucas González dijo si se fue a Nacional por plata: “Es difícil”

Este jueves 16 de julio, en el programa Despierta Win, de Win Sports, fue entrevistado Lucas Fidolo González Vélez, quien fue anunciado hace unos días como director técnico de Atlético Nacional de Medellín.



En uno de los apartados de la charla, a Lucas se le consultó sobre su llegada al conjunto verde y blanco. El entrenador salió del Deportes Tolima y por ello fue muy cuestionado por los hinchas pijaos.

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Molestia por la salida de Lucas del Tolima

Algunos aficionados del Tolima aseguraron, presuntamente, que Lucas González se fue a Nacional solo por la plata. Mucho antes de que se diera su salida del club, un aficionado del vinotinto y oro le solicitó que no se fuera a ir por dinero.



La respuesta de Lucas Fidolo González Vélez fue más que contundente. El estratega, que también estuvo en América de Cali y Águilas Doradas, expresó que no fue cuestión de dinero su arribo al conjunto verdolaga.

Las palabras del entrenador

Lucas dijo que habló con su representante antes de que se presentara el interés de Atlético Nacional y le señaló que escucharían alguna propuesta de un equipo que pueda aspirar a ganar la Copa Libertadores.



“Es difícil que el hincha lo entienda, sobre todo cuando tú lo haces bien para su equipo. No es una cuestión de dinero, no es lo prioritario. Yo quiero ganar, quiero ayudar a mis clubes a ganar. Llegó Atlético Nacional con una visión muy clara de lo que quiere. Cuando estas oportunidades pasan, es muy difícil dejarlas pasar”, manifestó Lucas, sin rodeos.

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El equipo que tiene Nacional

Lucas, además, habló del equipo que tiene Nacional. “La verdad es que tenemos un equipazo, lo dije cuando los enfrenté en semifinales, es que es muy difícil ganarles, hay grandes jugadores y ellos lo demuestran en los entrenamientos”, indicó.



Atlético Nacional de Medellín se prepara para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El conjunto paisa, en la primera liga, perdió la final con el Junior de Barranquilla del uruguayo Alfredo Arias.



