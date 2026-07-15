Racing le respondió a Nacional por la oferta de Duván Vergara

Atlético Nacional no para de causar sorpresas en el FPC por los movimientos que quiere hacer en el mercado de fichajes para que Lucas González tenga un equipo de alto nivel que sea capaz de volver a salir campeón en las competencias locales.

Hasta ahora solo se han hecho oficiales varias salidas de la institución, pero las contrataciones se están quedando cortas y las que ya estaban a punto de concretarse tomaron otro rumbo, tal como ocurrió con Stefan Medina y recientemente Duván Vergara, quien se quedaría en Racing un semestre más.

Duván Vergara no tiene planes de salir de Racing

El 'verde paisa' busca reivindicarse con los fanáticos del club tras los malos resultados que se obtuvieron durante el semestre de apertura, pero el primer paso para conseguirlo debe estar en el fortalecimiento de la respectiva plantilla de jugadores.

Para ello primero se comenzaron a dar de baja los futbolistas con los cuales no continuarían y en donde había nombres importantes como el de David Ospina y Dayron Asprilla.

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Luego se comenzó a trabajar en la renovación de contratos como el de Edwin Cardona y de igual manera a empezar a colocar nombres en la carpeta de respectivos fichajes, tal como ocurrió con Franco Armani, Stefan Medina y Duván Vergara.

Lamentablemente solo uno de ellos se habría concretado, el de Armani, quien salió como agente libre de River Plate. El fichaje de Stefan se cayó tras complicaciones con su contrato y el de Duván Vergara también habría caído, ya que se dio a conocer que se sentía cómodo con el club en el cual tiene contrato hasta diciembre de 2028.

¿Cómo le ha ido a Duván Vergara con Racing?

El atacante de 29 años arribó en el segundo semestre de la temporada 2025 a Racing tras petición de Gustavo Costas y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 43 partidos, más de 2.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha reportado con 7 goles.

Jeison Quiñones saldría de Japón para jugar con Nacional

El cuadro 'verdolaga' tiene por delante dos torneos más para el semestre de clausura y entre los nuevos planteamientos tácticos estaría reforzar la zona defensiva, por lo que se tiene planeado llevar a cabo la contratación de un jugador al que le han venido haciendo seguimiento desde hace varias temporadas, Jeisson Quiñones.

El defensor estaría planeando retornar al FPC tras un exitoso paso por Japón y uno de los equipos que estaría más interesado sería Atlético Nacional, aunque tendría que pelearse con Junior e Independiente Medellín, quienes también se han acercado a él.