Santa Fe busca un refuerzo de peso para Libertadores: Ya hay oferta

Independiente Santa Fe comienza a mover sus fichas pensando en una exigente temporada 2026, en la que tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores, además de la Liga BetPlay y los torneos locales. Aunque el plantel se encuentra en periodo de vacaciones, la dirigencia ya trabaja en el mercado de fichajes con la intención de reforzar zonas clave del equipo.

Hasta ahora, el cuadro cardenal no ha oficializado incorporaciones y se ha enfocado en depurar la nómina, dando salida a jugadores con poca continuidad. Sin embargo, en los próximos días podría empezar a haber novedades importantes, tanto a nivel local como internacional.

Santa Fe ya presentó oferta por Nahuel Bustos

De acuerdo con información del periodista Uriel Ligt, Santa Fe envió una oferta formal por el delantero argentino Nahuel Bustos, quien actualmente pertenece a Talleres de Córdoba. La propuesta del club bogotano consiste en un préstamo por un año con opción de compra, la cual podría ejecutarse a partir de diciembre de 2026.

Bustos, de 26 años, no tuvo su mejor temporada en 2025 desde lo estadístico. Disputó 31 partidos, pero apenas registró un gol y una asistencia, números que estuvieron por debajo de las expectativas. Aun así, en Santa Fe confían en que el atacante pueda recuperar su mejor versión en un nuevo entorno y con protagonismo internacional.

Experiencia internacional como carta fuerte

Más allá de su último año irregular, Nahuel Bustos cuenta con una trayectoria interesante que seduce a la dirigencia cardenal. El atacante ha pasado por clubes como Pachuca, Girona, São Paulo y San Lorenzo, además de haber sido adquirido en su momento por el Manchester City, aunque no llegó a debutar con el club inglés.

En Talleres fue donde mostró su mejor nivel, lo que lo convirtió en un jugador con recorrido internacional y experiencia en competiciones de alto nivel, un perfil que Santa Fe considera clave para afrontar la Libertadores. La posible llegada del argentino se sumaría a la inminente contratación de Franco Fagúndez, con la que el club empezaría a darle forma a su nuevo proyecto.

Santa Fe quiere dar un golpe sobre la mesa en el mercado y apuesta por un refuerzo extranjero de jerarquía para fortalecer su ataque. La oferta por Nahuel Bustos confirma la intención del León de armar un plantel competitivo para la Copa Libertadores y pelear en todos los frentes en 2026. Ahora, la decisión está en manos de Talleres y del propio jugador, mientras en Bogotá esperan avanzar en una negociación clave.