Santa Fe: el premio económico que recibe por clasificar a octavos de Sudamericana

Independiente Santa Fe aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar con autoridad a Caracas FC por un marcador global de 5-0. Además del logro deportivo, el equipo cardenal recibirá un importante incentivo económico por parte de la Conmebol.

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La clasificación a esta instancia le representa al conjunto bogotano un premio de 600.000 dólares, suma que equivale a algo más de 1.900 millones de pesos colombianos.

Con ese ingreso, Santa Fe continúa incrementando las ganancias obtenidas por su participación internacional durante la presente temporada.

Santa Fe ha ganado casi 5 millones de dólares este año

En total, el club ya acumula 4.780.000 dólares en premios de la Conmebol, cifra que incluye el dinero recibido por disputar la fase de grupos, los incentivos por los dos triunfos conseguidos en esa instancia, la clasificación a los playoffs y el paso a los octavos de final de la Sudamericana.

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El equipo cardenal selló su clasificación luego de imponerse con claridad sobre Caracas FC, al que derrotó por 5-0 en el marcador global de la serie.

Ahora, el siguiente desafío para Santa Fe será River Plate, rival al que enfrentará por un cupo en los cuartos de final del certamen continental.

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La serie comenzará en Bogotá y finalizará en Buenos Aires, donde se definirá cuál de los dos equipos continúa en carrera por el título de la Copa Sudamericana.

Posible rival de River o Santa Fe

Quien logre superar ese cruce se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Vasco da Gama y Olimpia, que comenzará en Río de Janeiro y concluirá en Asunción.