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Fútbol Colombiano

Programación fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Restan por disputarse ocho juegos de esta jornada, pues Cali vs Fortaleza y Llaneros vs Jaguares se jugaron en marzo.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Programación fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I
Millonarios vs Santa Fe // Colprensa

La Liga BetPlay 2026-I continúa su curso con el desarrollo de la fecha 16, una jornada que ya tuvo sus primeros movimientos y que se extenderá a lo largo de los próximos días con varios partidos clave en la lucha por la clasificación a los playoffs.

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Hasta el momento, ya se disputaron dos compromisos correspondientes a esta fecha. En el estadio del Deportivo Cali, el conjunto verdiblanco igualó 1-1 frente a Fortaleza, mientras que Llaneros FC se impuso 2-0 ante Jaguares en el estadio Bello Horizonte.

La programación continuará este domingo 5 de abril con el duelo entre Cúcuta Deportivo y América de Cali en el estadio General Santander, en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de los motilones en la tabla del descenso y de los diablos en su intención por avanzar a playoffs.

Posteriormente, la jornada se desarrollará entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril, destacándose los derbis Medellín vs Nacional y Millonarios vs Independiente Santa Fe.

El domingo se disputarán los encuentros Bucaramanga vs Boyacá Chicó y Alianza FC vs Internacional, los cuales completarán la programación de una fecha que podría definir a más clasificados a playoffs.

Partidos y horarios de la fecha 16 de Liga BetPlay 2026-I

Domingo 1 de marzo

Cali 1-1 Fortaleza
Deportivo Cali

Lunes 9 de marzo

Llaneros 2-0 Jaguares
Bello Horizonte

Domingo 5 de abril

4:00 p. m.
Cúcuta vs América
General Santander

Viernes 10 de abril

3:30 p. m.
Pereira vs Once Caldas
Santiago de Las Atalayas

8:05 p. m.
Pasto vs Tolima
Libertad

Sábado 11 de abril

4:00 p. m.
Águilas Doradas vs Junior
Cincuentenario

8:20 p. m.
Medellín vs Nacional
Atanasio Girardot

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Domingo 12 de abril

2:00 p. m.
Millonarios vs Santa Fe
El Campín

6:20 p. m.
Bucaramanga vs Chicó
Américo Montanini

8:30 p. m.
Alianza FC vs Internacional
Armando Maestre

Cabe resaltar que, en paralelo al desarrollo de esta jornada, durante la semana se disputarán cinco partidos aplazados de fechas anteriores, incluyendo duelos como Tolima vs Santa Fe, Nacional vs Jaguares y Cali vs Llaneros, lo que hará que la tabla de posiciones siga en constante movimiento en una recta decisiva del campeonato.

Partidos que se disputarán durante esta semana

Sábado 4 de abril

8:30 p. m.
Tolima vs Santa Fe - fecha 10
Manuel Murillo Toro

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Junior contra Cali

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Lunes 6 de abril

3:30 p. m.
Pereira vs Alianza - fecha 6
Santiago de Las Atalayas

8:10 p. m.
Nacional vs Jaguares - fecha 2
Atanasio Girardot

Martes 7 de abril

4:00 p. m.
Águilas Doradas vs Bucaramanga - fecha 7
Cincuentenario

Domingo 12 de abril

4:10 p. m.
Cali vs Llaneros - fecha 9
Deportivo Cali

En esta nota

Fútbol Colombiano Dimayor Santa Fe Millonarios América de Cali Atlético Nacional Deportivo Cali Junior

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