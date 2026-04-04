Programación fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I continúa su curso con el desarrollo de la fecha 16, una jornada que ya tuvo sus primeros movimientos y que se extenderá a lo largo de los próximos días con varios partidos clave en la lucha por la clasificación a los playoffs.

Lea también Alfredo Arias fue fiel a su estilo y dejó inapropiado mensaje tras Junior 1-2 Cali

Hasta el momento, ya se disputaron dos compromisos correspondientes a esta fecha. En el estadio del Deportivo Cali, el conjunto verdiblanco igualó 1-1 frente a Fortaleza, mientras que Llaneros FC se impuso 2-0 ante Jaguares en el estadio Bello Horizonte.

La programación continuará este domingo 5 de abril con el duelo entre Cúcuta Deportivo y América de Cali en el estadio General Santander, en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de los motilones en la tabla del descenso y de los diablos en su intención por avanzar a playoffs.

Posteriormente, la jornada se desarrollará entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril, destacándose los derbis Medellín vs Nacional y Millonarios vs Independiente Santa Fe.

El domingo se disputarán los encuentros Bucaramanga vs Boyacá Chicó y Alianza FC vs Internacional, los cuales completarán la programación de una fecha que podría definir a más clasificados a playoffs.

Partidos y horarios de la fecha 16 de Liga BetPlay 2026-I

Domingo 1 de marzo

Cali 1-1 Fortaleza

Deportivo Cali

Lunes 9 de marzo

Llaneros 2-0 Jaguares

Bello Horizonte

Domingo 5 de abril

4:00 p. m.

Cúcuta vs América

General Santander

Viernes 10 de abril

3:30 p. m.

Pereira vs Once Caldas

Santiago de Las Atalayas

8:05 p. m.

Pasto vs Tolima

Libertad

Sábado 11 de abril

4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Junior

Cincuentenario

8:20 p. m.

Medellín vs Nacional

Atanasio Girardot

Domingo 12 de abril

2:00 p. m.

Millonarios vs Santa Fe

El Campín

6:20 p. m.

Bucaramanga vs Chicó

Américo Montanini

8:30 p. m.

Alianza FC vs Internacional

Armando Maestre

Cabe resaltar que, en paralelo al desarrollo de esta jornada, durante la semana se disputarán cinco partidos aplazados de fechas anteriores, incluyendo duelos como Tolima vs Santa Fe, Nacional vs Jaguares y Cali vs Llaneros, lo que hará que la tabla de posiciones siga en constante movimiento en una recta decisiva del campeonato.

Partidos que se disputarán durante esta semana

Sábado 4 de abril

8:30 p. m.

Tolima vs Santa Fe - fecha 10

Manuel Murillo Toro

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Junior contra Cali

Lunes 6 de abril

3:30 p. m.

Pereira vs Alianza - fecha 6

Santiago de Las Atalayas

8:10 p. m.

Nacional vs Jaguares - fecha 2

Atanasio Girardot

Martes 7 de abril

4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Bucaramanga - fecha 7

Cincuentenario

Domingo 12 de abril

4:10 p. m.

Cali vs Llaneros - fecha 9

Deportivo Cali