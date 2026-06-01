Atlético Nacional de Medellín, este martes 2 de junio, va a afrontar el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año contra el Junior de Barranquilla.



Este encuentro, al ser local el equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se va a llevar a cabo en el estadio Romelio Martínez, que solo contará con hinchada local. No se permitirá ingreso de afición visitante.

Ospina no estarán en las finales

Para este duelo de ida y para la vuelta, como bien se sabe, Atlético Nacional de Medellín no podrá contar con su portero titular, David Ospina. El guardameta ya está concentrado con la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



De hecho, el exjugador del Arsenal de la Premier League de Inglaterra ya se despidió del club en el duelo de vuelta de las semifinales de la presente liga. Ospina se despidió entre lágrimas, pues no renovará su contrato.

El arquero que regresa a Nacional

Y ya que se toca el tema de los arqueros del conjunto verde y blanco, en las últimas horas se mencionó que un portero llegaría al equipo que es dirigido por Diego Arias de cara al segundo semestre del año.



Se trata de Luis Marquínez, quien estuvo durante el primer semestre con Deportes Tolima, equipo que compitió en la Copa Libertadores de América y que superó la fase de grupos.

Luis deja al Deportes Tolima

“Luis Marquínez no continuará en Deportes Tolima. El arquero finaliza el préstamo y, en principio, regresa a Atlético Nacional de Medellín. (Contrato hasta diciembre de 2029)”, informó al respecto Mariano Olsen, a través de su cuenta oficial de X.

Luis Marquínez, de entrada, no sería el reemplazo de David Ospina. Se espera que un arquero de más experiencia arribe a las arcas verdolagas para reemplazar directamente a Ospina.