Junior de Barranquilla, hace apenas unos minutos, se pronunció de cara al partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, que será ante Atlético Nacional de Medellín.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias afrontará el primer duelo de la gran final en el estadio Romelio Martínez, esto porque el Metropolitano Roberto Meléndez sigue en refacciones para la final de la Copa Conmebol Sudamericana.

No se permitirá hinchada visitante en el Romelio

El anuncio del club rojo y blanco tiene que ver con el escenario deportivo en el que medirá fuerzas contra Nacional. Junior informó que estará prohibido el ingreso de hinchada visitante al Romelio.

“Para este compromiso no se permitirá el ingreso de hinchada ni barra visitante bajo ninguna circunstancia”, señaló el club a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Se aplicaría la misma medida en el Atanasio

Así como en el Romelio Martínez no se permitirá el ingreso de hinchas de Atlético Nacional de Medellín, en el estadio Atanasio Girardot se aplicaría la misma medida para los aficionados del Junior de Barranquilla.



Y ya que se habla de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, Nacional, a través de su grupo de comunicación de WhatsApp, entregó una noticia sobre el venezolano Eduard Bello, quien es duda para la ida y la vuelta.

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Nacional se pronuncia sobre Bello

“Les contamos que el tema de la disponibilidad de Eduard Bello para participar en la final, tras su convocatoria a partidos amistosos con la selección venezolana, lo estamos manejando con la urgencia que se merece desde que se confirmaron las fechas de la final”, señaló.



“Estamos en contacto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y con el jugador, y esperamos tener una definición hoy mismo. Lo que sí podemos contarles es que Bello ha venido entrenando con normalidad junto al plantel y hoy viaja a Barranquilla dentro del grupo de los 21 jugadores convocados para el partido de ida de la final”, añadió.



