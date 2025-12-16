El Cali sigue viendo en el pasado opciones de refuerzo: Traería a un canterano

El Deportivo Cali empieza a perfilar su proyecto deportivo para 2026 con una idea clara, reconstruir desde la identidad. El regreso de Juan Ignacio Dinenno marcó el primer gran golpe emocional y futbolístico del mercado, pero no sería el único movimiento con aroma a reencuentro que analiza la dirigencia verdiblanca.

Mientras se ajustan piezas y se estudian escenarios, en los despachos del club vuelve a sonar con fuerza un nombre que conoce la casa, entiende la exigencia y ya fue protagonista en procesos exitosos recientes. No es una negociación cerrada, pero sí una posibilidad real que empieza a tomar forma.

Daniel Giraldo vuelve al radar del Deportivo Cali

Daniel Giraldo aparece nuevamente en el mapa del Deportivo Cali como una opción seria para reforzar el mediocampo en 2026. Canterano del club, con dos etapas previas defendiendo la camiseta verdiblanca, el volante de 33 años reúne varios de los factores que hoy prioriza la institución, experiencia, conocimiento del medio y sentido de pertenencia.

Actualmente, Giraldo milita en Juventude de Brasil, equipo que acaba de descender a la Segunda División. Aunque tiene contrato vigente hasta finales de 2026, este tipo de contextos suele abrir la puerta a reestructuraciones profundas, algo que el Cali sigue de cerca. La posibilidad de una salida anticipada no está descartada y el club vallecaucano figura entre los interesados.

No se trata de una apuesta a futuro, sino de un jugador probado, que podría llegar sin largos procesos de adaptación y asumir un rol inmediato dentro del equipo.

El contexto en Brasil y el peso de su pasado reciente

En la temporada más reciente con Juventude, Daniel Giraldo disputó 26 partidos, 17 de ellos como titular. Si bien no registró goles ni asistencias, su aporte estuvo enfocado en el equilibrio, la recuperación y la organización del juego desde la primera línea del mediocampo, un rol silencioso, pero fundamental.

El descenso del club brasileño cambia el panorama deportivo. Para un futbolista con trayectoria internacional y pasado exitoso en Colombia, competir en la segunda categoría no siempre es la opción más atractiva, especialmente cuando surgen alternativas en ligas donde ya fue protagonista.

A eso se suma un factor clave, su etapa con Alberto Gamero en Millonarios. Bajo la dirección del actual entrenador del Cali, Giraldo fue campeón de la Liga BetPlay 2023 y la Superliga 2024, consolidándose como una pieza confiable dentro de uno de los procesos más sólidos del fútbol colombiano reciente. Esa relación previa pesa en el análisis y no pasa desapercibida.

Un regreso posible, pero condicionado

A diferencia del caso de Dinenno, cuyo retorno ya tiene un principio de acuerdo, la situación de Daniel Giraldo depende de varios factores, su situación contractual en Brasil, las decisiones que tome Juventude tras el descenso y las prioridades finales del Deportivo Cali en el armado de su nómina.

Por ahora, no hay negociación avanzada ni anuncio oficial. Lo que existe es interés, seguimiento y un contexto favorable que podría acelerar los tiempos si las piezas encajan.

El Deportivo Cali empieza a mirar al pasado no desde la nostalgia, sino como una estrategia para fortalecer el futuro. Si el proyecto 2026 busca identidad, orden y experiencia, el nombre de Daniel Giraldo seguirá sobre la mesa.