El Cali y un mercado que ilusiona: Fichajes de peso

Estos últimos años para el Deportivo Cali han sido realmente complejos, tanto así que han llegado a coquetear con el descenso, aunque logrando evitarlo, sin embargo, la llegada de un nuevo grupo inversor trajo de vuelta la ilusión a una hinchada que siempre ha sido fiel.

Sin lugar a duda, de los equipos grandes del futbol profesional colombiano el que mejor se ha reforzado ha sido el Cali, una mezcla entre experiencia, juventud, viejos conocidos y nuevas figuras que lo convierten en un equipo realmente peligroso de cara a lo que será el 2026.

Lea también Deportivo Cali hizo oficial el fichaje de un arquero mundialista

Regresos, promesas y extranjeros

Definitivamente el que más se ha movido en este primer mes de mercado de fichajes ha sido el equipo azucarero que ya ha confirmado 5 fichajes de peso entre los que destacan Dinenno, Gallese y Reynoso, tres jugadores extranjeros que llegan al equipo colombiano no solo a aportar esa dosis de sangre foránea sino también aportan categoría y recorrido.

Además, se le suman Ronaldo Pájaro y Fernando Álvarez, dos jugadores jóvenes que prometen y mucho, el primero fue uno de los mejores jugadores de la revelación de la liga pasada, Fortaleza y el segundo llega desde la MLS, pero con apenas 23 años promete ser un central de categoría habiendo tenido ya proceso en las distintas categorías de la Selección Colombia.

Lea también Alejandro Rodríguez saldría del Cali a otro club de la Liga BetPlay

Salidas y más fichajes

A los fichajes confirmado también se suman las salidas de jugadores que ya tenían su ciclo cumplido en el equipo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Yeison Gordillo, Fabian Gordillo y Andrey Estupiñan, jugadores que en su momento le aportaron al equipo pero que ya no iban a ser tenidos en cuenta por Alberto Gamero.

El Cali aún no cierra su mercado de pases y espera contratar al menos dos jugadores más, con muchos nombres sonando algunos de los que se barajan son precisamente dos conocidos por el entrenador, Daniel Giraldo, quien es casi un hecho que volverá al futbol colombiano y Daniel Cataño, este segundo un poco más complicado porque todo indica que el Medellín se habría adelantado en las negociaciones.

Lea también Cali daría nuevo golpe: ficharía a polémico argentino ex Boca Juniors

En medio del mercado de fichajes el Cali se ha convertido en un equipo a tener en cuenta tanto para la Liga BetPlay como para la Copa BetPlay, dos torneos en los que promete ser protagonista con un entrenador que sabe lo que es ganar y llevar un proceso y con jugadores de peso que más que contrataciones han llegado para ser realmente refuerzos.