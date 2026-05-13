El dato que dejaría a Santa Fe en la final de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay sigue dando de qué hablar con el regreso del sistema de fases finales de Play-Offs. Santa Fe necesitaba conseguir nueve puntos de nueve en el todos contra todos para clasificar y lo logró, mientras que América de Cali, su rival en cuartos de final ya había confirmado la clasificación de manera anticipada.

Sin duda alguna, la tabla de posiciones no dice absolutamente nada. Después de cinco años, los Play-Offs regresaron al sistema de competencia y Santa Fe, que quedó séptimo en la fase regular logró superar los cuartos de final contra el América.

La situación se asemejaba a una de las últimas ocasiones en la que se disputaron los Play-Offs como la fase final del rentado local. Santa Fe guarda un buen recuerdo del 2020, aunque no terminó de la mejor forma para las aspiraciones cardenales. Sin embargo, puede haber revancha seis años más tarde.

DATO ACERCARÍA A SANTA FE A LA FINAL DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

Por el Mundial en junio se cambió el formato del campeonato con los Play-Offs como protagonistas. En 2020 con pandemia, Santa Fe fue líder en el torneo con 40 unidades, mientras que América fue séptimo con 33 puntos. Los albirrojos hicieron un gran torneo cerrando de local en todas las instancias siguientes y con buenos resultados.

En cuartos de final a Santa Fe le tocó enfrentar al Pasto pasando a semifinales con un 3-0 en el marcador global. Luego, con La Equidad clasificaron a la final por un resultado de 3-2 en el acumulado. América de Cali superó a Nacional y al Junior para instalarse en la final.

Aunque las cosas fueron distintas en este 2026-I, este dato de las últimas veces que hubo Play-Offs demuestra que Santa Fe sabe disputar este tipo de instancias que poca oportunidad de reacción da a diferencia de los cuadrangulares semifinales como es habitual por más partidos por disputar.

En ese 2020, Santa Fe llegó a la final, pero sí hay que decir que desde la fase regular ya había dejado buenas sensaciones como líder con 40 unidades. América fue séptimo y quedó campeón. Las cosas se invirtieron con el cuadro bogotano que quedó en la séptima casilla y va encarrilado en la campaña con la clasificación a la semifinal.

SANTA FE QUIERE LA UNDÉCIMA ESTRELLA

Después de clasificar a las semifinales, Santa Fe tendrá que enfrentar a quien gane entre Junior vs Once Caldas, una serie en la que el cuadro barranquillero tiene el resultado a su favor por el gol de Guillermo Paiva en el primer partido. Ahora en Barranquilla esperan respetar la casa.

Además del dato del sistema de Play-Offs que ilusiona a Santa Fe por lo hecho en el 2020, el cuadro cardenal mantiene buenos resultados contra el Junior y Once Caldas. A los barranquilleros ya le ganaron un título en la Superliga BetPlay. Le pasaron por encima para lograr el primer trofeo en la era de Pablo Repetto.

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Empataron a un tanto en Barranquilla y luego en Bogotá golearon al Junior con un marcador de 3-0. En la Liga BetPlay jugaron en condición de local y superaron a los barranquilleros con un 2-1. En este primer semestre les han sacado puntos y no han perdido en los tres partidos disputados.

Por su parte, con Once Caldas en este 2026, los albos igualaron al último minuto a un Santa Fe que había pegado durante el segundo tiempo. No pudieron mantener la victoria, pero fue un resultado satisfactorio. En 2025 se midieron en cuatro oportunidades y los bogotanos solo perdieron un partido. De resto, ganaron los tres.

Esa será la ruta de Santa Fe para llegar a la final y, aunque todos los partidos tienen su propia historia, las estadísticas favorecen al cuadro capitalino para conseguir esa clasificación a la final de la Liga BetPlay 2026-I y regresar a una tercera final en los últimos dos años.