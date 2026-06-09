El delantero que podría llegar a Santa Fe para la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe ya trabaja en la planificación del segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que comenzó a sonar como posible refuerzo es el del delantero colombiano Jeison Medina, quien actualmente juega para Liga de Quito.

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La información fue revelada por el medio ecuatoriano Mr. Offsider, que aseguró a través de sus redes sociales que el conjunto cardenal está interesado en incorporar al atacante antioqueño.

Por ahora no existe una confirmación oficial desde Santa Fe, pero el nombre de Medina aparece como una alternativa para reforzar una posición que el cuerpo técnico considera prioritaria de cara a los retos que tendrá el equipo en el segundo semestre.

Trayectoria de Jeison Medina

A sus 31 años, Medina cuenta con una trayectoria amplia en el fútbol profesional. Debutó en Leones, pasó por América de Cali y Deportivo Pasto, aunque gran parte de su carrera la ha desarrollado en el exterior.

El atacante también ha vestido las camisetas de Real Zaragoza de España, Al Shamal de Catar, PAS Lamia 1964 de Grecia, además de Aucas, Independiente del Valle y Liga de Quito en Ecuador.

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Estadísticas de Jeison Medina

En términos generales, sus números son llamativos. A lo largo de su carrera profesional acumula 306 partidos, 90 goles y 20 asistencias, registros que respaldan la experiencia adquirida durante casi una década como futbolista profesional.

Sin embargo, su presente deportivo genera algunas dudas. Durante este 2026 no ha logrado marcar goles con Liga de Quito y, además, ha perdido protagonismo dentro de la plantilla, desempeñándose habitualmente como alternativa desde el banco de suplentes.

Aun así, en Santa Fe podría representar una opción interesante para complementar el ataque junto a Hugo Rodallega y Nahuel Bustos, especialmente por su experiencia internacional y conocimiento del fútbol sudamericano.

La intención del presidente Eduardo Méndez, tras conversaciones con el entrenador Pablo Repetto, sería conservar la base de la nómina actual y realizar pocos movimientos en el mercado. Entre las prioridades figuran la contratación de un defensa central y un delantero.

Además de seguir siendo protagonista en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, Santa Fe tiene como objetivo avanzar en la Copa Sudamericana, torneo en el que enfrentará a Caracas en los dieciseisavos de final.