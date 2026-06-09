Todo está listo para que arranque este jueves 11 de junio la Copa del Mundo 2026 con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

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A pocos días para el inicio del certamen, las 48 selecciones han confirmado sus respectivas nóminas, entre las que se destacan algunas figuras de talla internacional y otros futbolistas recién comienzan sus carreras.

Jugadores más jóvenes que jugarán la Copa del Mundo

Después de definirse las nóminas de la selecciones participantes, la FIFA dio a conocer el listado de jugadores más jóvenes que disputarán la Copa del Mundo.

El mexicano Gilberto Mora, figura de los Xolos de Tijuana, es el futbolista con menor edad que ha sido confirmado para el certamen.

Mora afrontará el torneo con 17 años y 240 días.

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Al futbolista mexicano lo siguen Hugo Sochurek de República Checa con 18 años y cuatro días. El top 3 lo completa Ibrahim Mbaye de Senegal con 18 años y 138 días.

1°) Gilberto Mora – México (17 años - 240 días)

2°) Hugo Sochurek – Chequia (18 - 4 días)

3°) Ibrahim Mbaye – Senegal (18 - 138 días)

4°) Hamza Abdelkarim – Egipto (18 - 161 días)

5°) Bara Sapoko Ndiaye – Senegal (18 - 162 días)

Jugadores más veteranos que jugarán la Copa del Mundo

Por otro lado, la Copa del Mundo también contará con jugadores que ya tienen una amplia experiencia a nivel internacional en clubes y selecciones.

El futbolista con más edad del Mundial es el escocés Craig Gordon con 43 años y 162 días.

Al guardameta lo sigue la estrella de Portugal Cristiano Ronaldo con 41 años y 126 días, mientras que el top 3 lo completa el portero mexicano Guillermo Ochoa con 40 años y 333 días.

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1°) Craig Gordon – Escocia (43 años - 162 días)

2°) Cristiano Ronaldo – Portugal (41 - 126 días)

3°) Guillermo Ochoa – México (40 - 333 días)

4°) Luka Modric – Croacia (40 - 275 días)

5°) Edin Dzeko – Bosnia y Herzegovina (40 - 86 días)

La Copa del Mundo por RCN

Todas las emociones de la Copa del Mundo se podrán VER EN VIVO por la señal del Canal RCN.

A través de la señal abierta del Canal RCN se transmitirán 35 partidos, entre los que están incluidos todos los duelos de la Selección Colombia.